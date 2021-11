el chihuahuense "Ándar" lanza su primer sencillo "Herida"

Ándar es el nombre artístico de Alexis Acosta Andrade, artista rapero urbano de la ciudad de Chihuahua, quien está por lanzar cinco temas de su autoría, iniciando con la melodía “Herida” que ya está disponible en las diferentes plataformas musicales como Spotify, Apple Music, entre otras más, track que formará parte de su primera producción titulada “Mi sentir”, las demás canciones se irán dando a conocer periódicamente en el transcurso de este y el próximo año.

Señala: “Deseo poner un toque diferente en mis composiciones buscando llegar a los corazones de quienes me escuchen por medio de mis letras, igualmente quiero generar algo de conciencia con mi arte en la sociedad en torno en lo que he vivido y la experiencia que me dio eso mismo, soy también compositor y ahora que he logrado grabar algunas de ellas es algo maravilloso, ya que para mí esto es algo serio y quiero llegar a los más grandes niveles demostrando con ello que cuando se quiere se puede lograr lo que uno se propone como meta”.

Fotos: Cortesía | Academia y estudio Forte

Informa que su carrera inició hace tres años cuando veía a su primo y hermano tocar instrumentos en una orquesta, indicando que a él no se le dio los aparatos musicales enfocándose en la música ya que desde niño escuchaba el género rap y descubrió que la rima para interpretar este estilo se le facilitaba.

Su fuente de inspiración para componer son experiencias vividas de sus relaciones, de libros que lee; por otra parte indica que le gustaría compartir escenario y colaborar en un dueto con el rapero español “Nach”, así como con Santa Fe. “Quien desee incursionar en este mundo discográfico le aconsejo que no decaiga porque habrá días que sentirás que no das el ancho y se viene todo encima, pero no hay que quitar el dedo del renglón y luchar por tus sueños”, finalizó

DATO

Muy pronto lanzará un video el cual se filmará en varias partes de la capital de Chihuahua y ciudades cercanas