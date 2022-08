El “dJ BichoMix” cuenta con 35 años manejando tornamesas

Héctor del Castillo Ramos, de 54 años de edad, se encuentra vigente en uno de sus trabajos en los que ha invertido 35 años: DJ, siendo conocido artísticamente como BichoMix y quien ha decidido reinventarse para continuar en este mundo musical, siendo sus servicios solicitados en algunos puntos del estado y fuera de él para amenizar fiestas retro.

El originario de San Luis Potosí, pero radicado en la capital desde hace 50 años, por lo cual se considera chihuahuense 100 por ciento, indica que no se enfoca al 100 por ciento a ser DJ ya que cuenta con dos trabajos, pero su gusto por la música inició a los 16 años, “a esa edad yo entré al Robin Club en las tardeadas, después de un dos años aproximadamente me muevo al Eclipse ya trabajando de noche, posteriormente se me presentó la oportunidad de la inauguración del Private, donde duré casi una década, hasta el 2010, de esa fecha a hoy en día he estado en: Ciudad Juárez, Ojinaga, Cuauhtémoc, San Luis Potosí, San Miguel de Allende, Guadalajara, Torreón; conociendo casi todos los centros nocturnos desde 1990 hasta el 2015 que han existido en Chihuahua”, indicó BichoMix.

Ha decidido reinventarse para continuar en este mundo musical/ Foto: Cortesía | Héctor del Castillo

Indica que el auge en los 80 fue el rock en español siendo, donde se empezaron a dar a conocer varios grupos a nivel internacional como Maná, Miguel Mateos, Los Enanitos Verdes, “cuando llegaron los 90 el gusto fue la onda inglesa, para luego dar paso a Caló que en ese tiempo era lo más fuerte y lo que todo mundo aspirábamos, el rap; aparecieron también grupos como Flans, Timbiriche, entre otros; más tarde, como en el 2000, llega la era del internet y esto se hace global, pero considero que estoy a la vanguardia, sin embargo, como todo tiene su lado bueno y malo, ahora con la tecnología, quien quiera puede ser DJ y quienes pueden bajar un programa y con eso es suficiente para lograrlo, a los residentes DJ que siguen trabajando de noche, y tienen su trayectoria, sí les ha afectado ya que puede llegar cualquier persona con una computadora y encargarse de las tornamesas cobrando algo simbólico; o los dueños de los negocios pueden poner un playlist y no hay necesidad de ocupar una persona para que amenice el ambiente”, expresó Héctor.

FRASE

“Para mí, lo principal para considerarse un DJ bueno es el manejo de la gente, no poner música para uno, sino para el público que es quien va a divertirse; antes era difícil hacerlos bailar en la pista, hoy puede uno hacerlo en su mismo lugar”