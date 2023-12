El fotógrafo Alejandro Alvarado de gira en Chihuahua con su "Maratón de sesiones boudoir”

El profesional de la lente Alejandro Alvarado viene a Chihuahua con su gira nacional 2024 “Maratón de sesiones boudoir” este 20 y 21 de enero, siendo un tipo de fotografía de retrato íntima, donde predomina la sensualidad, elegancia que se hace habitualmente a mujeres en un entorno idóneo para las imágenes, donde las damas aparecen vestidas en ropa interior tipo lencería o similar.

Sobre este proyecto y su carrera, el originario de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado habló en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua: “Tengo 25 años de trayectoria en la cual hemos hecho prácticamente de todo desde trabajar en lo social como bodas, quinceañeras, fotografía editorial, revistas, periódicos, para portadas, productos, modelaje, fui fotógrafo de Nuestra Belleza Chihuahua y Nuestra Belleza Juárez, en éste último participé como jurado también, tomé un curso de lenguaje corporal y dirección de poses con Lupita Jones en Guadalajara, fui nombrado fotógrafo del año en el 2016 por la revista Enfiéstate, entre otros más.

“En esta ocasión traemos este proyecto de fotografía llamado boudoir, otra rama de este arte, que viene siendo una sesión fotográfica de lencería que busca resaltar la sensualidad, belleza, sexualidad que tienen todas las mujeres por naturaleza, sin ser precisamente modelos, y eso es lo padre, donde radica tanto el encanto como la magia, el reto profesional para uno, porque a una mujer común tiene que sacarle la parte más sensual y sexy que ellas mismas a veces ni conocen, no se atreven, o no hay tenido esta experiencia, por eso ha tenido mucho éxito de fotos.

“Cuando he publicado mi trabajo en mis redes sociales me dicen qué padres fotografías, que padres modelos, de seguro son mujeres que se dedican al gimnasio, que se dedican a esto y la verdad no, en la página las personas pueden ver que hay de todas las edades, a partir de los 18 años, hasta los 65 años, de todas las complexiones, es tour es para todo tipo de cuerpo sin excepción alguna, y hasta para las personas que lleguena tener alguna discapacidad si así lo desea.

“Asimismo, hay de todo tipo de estilo, hay algunas clientas que eligen cierta lencería un poco más elegante, más sofisticada, de igual manera, hay otras que son totalmente lo opuesto, que se identifican como roqueras, tengo muchos tatuajes, me gustan mucho los accesorios, los elementos, en fin de todo y la idea es complacer al 100 por ciento al cliente y se sienta segura en la sesión de fotografías donde sacan su personalidad que las identifica”, dijo Alejandro Alvarado.

Cabe destacar que este año Alejandro tuvo sold out en cada una de las 25 ciudades en que llevó a cabo su trabajo boudoir, ahora en este 2024 se presentará en: Ciudad Juárez, Chihuahua, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic, Morelia, León, San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, CDMX, Cuernavaca, Toluca, Querétaro, Pachuca, Tampico, Monterrey, Saltillo, Torreón, Durango, Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Veracruz, Xalapa, Puebla, Tlaxcala, Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Tijuana, Ensenada, Mexicali, La Paz, Cabo, San Lucas; así como en los países Costa Rica, Colombia, Argentina.

El especialista en fotografía en lencería señaló que ya se encuentran varias citas agendadas, y en las redes sociales indican que lo que incluye: 1 hora de sesión, 2 conjuntos de lencería por parte de la cliente, 10 imágenes editadas, entrega digital, locación exclusiva, guia de accesorios donde les señalan que pueden llevar, de igual modo pueden ir acompañadas de una persona, que puede ser su pareja, la cual puede participar, si así lo desea, en la sesión, teniendo un costo extra, siendo el pago base de $2,000.00, donde se tiene que dar el 50 por ciento para apartar.

Por otro lado, dio a conocer que cuentan también ofrecen libros fotográficos donde pueden imprimir las imágenes con su lencería: “Es un artículo que van atesorar toda la vida, que se convierte, literalmente, en una cápsula del tiempo por el tipo de fotografía que estamos hablando en particular, y ellas mismas se dedican el ejemplar donde algunas llegan a escribir ‘me hice esta sesión de fotografía cuando tenía 40 años, vivía en ese entonces en tal parte, me dedicaba a esto’, por citar un ejemplo, y que vea ese libro 20 años después le va a traer recuerdos maravillosos, que de igual forma puede servir para la autoestima cuando una de ellas tenga un bajón emocional, e incluso algunas clientes lo han heredado a sus hijas”, finalizó Alejandro Alvarado quien estará próximamente en Chihuahua junto con su equipo para empoderar a la mujer..

Dato: Puede ser de igual manera un buen regalo para la pareja y para levantar el ánimo de las damas y sentirse empoderadas

