“El Mimoso” canta junto a los chihuahuenses sus éxitos

A las 9:30 de la noche, con vestimenta negra, salió al escenario del Teatro del Pueblo de la Feria Santa Rita 2022 Luis Antonio López “el Mimoso”, siendo acompañado de 19 integrantes, e inició a interpretar varios de sus éxitos que llegó a cantar también, en su momento en banda El Recodo por 11 años, también fue vocalista de “La Original Banda el Limón”, y es primo de Luis Ángel “el Flaco”, es originario de Sinaloa.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En rueda de prensa expresó que da las gracias a Dios por estar de nuevo de forma presencial en los eventos, “es muy importante traerles mi música a Chihuahua, ahora que la gente tiene la oportunidad de escuchar más del regional mexicano, y esta ciudad me trae muy bonitos recuerdos, mis vacaciones sin pensarlo era pasarlas aquí y tengo muchas amistades aquí”.

“Me he estado enfocando en los covers que es lo de hoy, pero en unos días vamos a lanzar un tema inédito, ya que hace aproximadamente un año y medio no lo hacía, hoy la gente está disfrutando de una colaboración que hicimos con el grupo La Firma, de igual forma he tenido la oportunidad de grabar con Lalo Mora, Carín León, Grupo Firme, con mi primo “el Flako”, Bronco, entre otros que han aportado a mi carrera”, expresó “el Mimoso”.

Sobre su apodo dice que viene de un programa desde hace muchos años, “Burbujas”, “siempre me gustó ese personaje, como hoy en la actualidad les gusta Superman o el Hombre Araña a los niños de ahora. Por otro lado, el próximo año cumplo 30 años de trayectoria y quiero echar la casa por la ventana, tentativamente lo festejaré en Acapulco y ya estamos hablando con varios artistas para incluir todo tipo de música, y deseo que vaya gente de todo el país, por lo que habrá sorpresas para mis seguidores”.