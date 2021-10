Érick Pando causa sensación en sus redes sociales con su baile

A sus 18 años, Érick Pando Sidas es un chihuahuense que está destacando en varios ámbitos, uno de ellos es el baile donde se desenvuelve como coreógrafo, bailarín profesional y ha realizado escenografías para artistas de talla mundial, su destreza en este arte lo ha catapultado como uno de los influencers con mayor presencia en las redes sociales contando en TikTok con un millón 500 mil seguidores, en Instagram 36 mil 400, y en YouTube ocho mil 400.

Asimismo, ha participado en varios eventos a nivel internacional logrando el primer lugar en Coreografía Dueto 2018, 2019 Expression Dance; ganador del primer lugar Coreografía Solo en World of Dance DV 2021; seleccionado como Core Performer Radix en Las Vegas, Nevada; ha representado a México por tres años consecutivos en el Mundial de Hip Hop, en Phoenix, Arizona, EU, en este año logró acomodarse en tercer lugar en las semifinales con el grupo Six One Four, de igual forma se presentó con este mismo equipo en el reality show de Televisa “El Retador”.

“Yo comencé hace aproximadamente ocho años en la industria del baile, a mí no me gustaba para nada, pero yo tenía un amigo que bailaba, y mi madre siempre bailó zumba y latino, me invitó a una academia de baile y desde entonces ya no me pudieron sacar, me gustó muchísimo y desde ahí empecé a competir, a cursos a Estados Unidos inicié a especializarme más y gracias a mi esfuerzo y dedicación ya tengo mi propia academia de baile, imparto cursos en cualquier parte de la República Mexicana y a través de internet”.

“El baile se ha convertido en mi vida y gira alrededor de él, si no estoy ensayando estoy grabando para mis redes sociales, todo tiene que ver ahorita con la danza, me han salido colaboraciones de otros tiktokers, me han contactado artistas para que les haga su coreografía, como por ejemplo Nanpa Básico. Mi género favorito para bailar es el reguetón, pero hablando de estilos de baile el popping me agrada”, finalizó.

