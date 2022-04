Es la conducción la pasión de Víctor

Víctor Benjamín Domínguez Calvillo tiene 38 años de edad, pero es conocido en el mundo informativo como “Hanson” quien ha logrado una sólida carrera, uno de sus triunfos recientes fue el nombramiento como productor ejecutivo del programa “Cada Día” en Televisa Chihuahua, proyecto que ha estado al aire por tres años y es del gusto de los chihuahuenses, siendo de igual forma conductor del mismo; por otro lado informa su interés en el área de marketing donde también se da tiempo para desenvolverse en ese ramo.

Fue en enero del 2001 que tuvo su primera oportunidad de probar en una empresa radiofónica como operador de cabina: “A mí me gusta mucho la voz en off por eso me agradaba el radio, pero mi inquietud por aprender me llevó a tener conocimiento en producción, cámaras, por lo cual me fui encaminando a la televisión y pues me da un enorme gusto y satisfacción que gracias a ello hoy estoy como productor”, indicó.

“Hanson” expresó que de todas sus facetas laborales como operador de cabina, conductor, productor, en la mercadotecnia y reportero, ésta última es la que ha marcado su vida y es la que más ha disfrutado porque, dice, se enfoca en cada fuente que le ha tocado cubrir y le da emoción el redactar el acontecimiento para darlo a conocer a la población. “El yo del pasado estaría muy contento de verme trabajar en la televisión y de ver que estoy haciendo lo que llegó a pensar para su futuro y hoy es una realidad”.

Parte de su trayectoria fueron 15 años en TV Azteca, donde estuvo al frente durante un corto periodo del programa Hechos Sábado, después fue titular de Protagonistas Chihuahua y Tiempo Fuera ambos de información deportiva y a la par detrás de cámara era productor de Noticias y Deportes, teniendo a su cargo los espacios informativos de la televisora en Chihuahua.

Foto: Cortesía | Arely Flores

Luego de 15 años en TV Azteca Chihuahua, “Hanson” decidió continuar con su formación, por lo que se capacitó en dirección y mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, fue ahí en donde despertó su interés por el marketing y la generación de contenido digital para empresas y profesionistas, actividad que desempeña a la par con su trabajo en los medios de información.

DATO:

Su trabajo fue reconocido en los años 2010 y 2012 siendo galardonado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión con el Premio CIRT como mejor conductor de televisión

DATO:

En el presente año contará ya con 19 años trabajando en televisión y 21 en los medios de comunicación