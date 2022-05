Es Ximena Rentería quien sigue en la Voz Kids

Esta noche se desarrolló la etapa de cuartos de final dentro del concurso de canto La Voz Kids 2022 donde Ximena Rentería pasó a la semifinal superando a sus compañeros del equipo de Paty Cantú y María León esta última se inclinó por la oriunda del estado grande, “Dios mío, gracias, no me cansaré de agradecer lo que me está pasando, disfruté el escenario como nunca, estoy feliz”, resaltó la niña.

De los ocho participantes de Chihuahua que formaron parte de la edición 2022 de La Voz Kids, es Ximena quien continúa en la batalla por lo que reiteró el compromiso de poner el alto el nombre de su estado y en especial de su pueblo.

“La canción que voy a cantar son “Los Laureles”, porque representa mucho a México, yo me sentí muy bien, muy segura, quiero llegar a la semifinal para que vean que mi pueblo también tiene valor, mucha gente piensa que porque es un pueblo no puede tener talento y yo quiero demostrarles que sí”, resaltó antes de su participación.

Desde el inicio de la competencia Ximena se ha caracterizado por tener una excelente voz y dominio del escenario; en las audiciones la niña de 10 años de edad interpretó “La maldita primavera” lo que provocó que Paty Cantú, Mau y Ricky, Joss Favela y María León giraran sus sillas.

En la semifinal, Ximena Rentería sigue en el equipo de la intérprete de “Soy yo”, conformado por: Michelle Quihuis, Habana Zoe y Job Adán, ellos al igual que la chihuahuense seguirán dando lo mejor de sí para obtener su pase a la final; por su parte la coach argumentó que lo que caracteriza a “sus niños” es la unión; asimismo, les pidió fuerza para conquistar el escenario.

Mientras tanto, Joss Favela, María León, Paty Cantú y Mau & Rick, cada día que pasa tienen una misión más complicada que es elegir a la voz que debe seguir en la competencia y las que se van en busca de sueño.

Los participantes de Chihuahua fueron: Renata de la Torre, Ana Sanz, Samantha Richarte, Andrés Salas, Xóchitl Holguín, Sofía Aguilar, Natalia Cruz y quien continúa en el concurso, Ximena Rentería.