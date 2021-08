Escucha al chihuahuense “El Znry” en plataformas digitales

El estudiante de Ingeniería Civil de la UACh, Roberto Duarte, conocido artísticamente como “el Znry”, debido a que en un accidente perdió un riñón, indica que ante las adversidades siempre ve el lado positivo de las situaciones, asimismo, tiene tres años cantando y componiendo temas los cuales se pueden escuchar en YouTube, Spotify y en diferentes redes sociales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Declaró que en sus proyectos futuros es realizar un disco con temas completamente inéditos y de su autoría, con diferentes géneros musicales, y que cada uno de los temas tenga su respectivo videoclip.

“Al principio yo quería ser conocido, la fama, pero no puedes conocerla, sino haces primero tu trabajo con amor y dedicación, entonces empecé a disfrutarlo a creérmela, un amigo me dijo: ‘Si tu sueño es ser un famoso tienes que creerte un artista arriba del escenario’, desde entonces en todos los lugares en los que he participado aquí en la ciudad como En la Última y nos Vamos, La Cerve, eventos de car show y de apoyo social, cuando una persona enferma necesita ayuda acudimos para colaborar con esta causa y eso es lo bueno y que me agrada como “dorado”, señala Roberto.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

A los 13 años indica que inició su gusto por la música al escuchar al rapero español “Porta”, motivándolo a escribir, y al oír melodías de hip hop en inglés las traducía a su modo, después abarcó otros géneros como “beatbox”, donde es la creación de patrones de ritmo y los sonidos musicales usando sólo la boca, los labios y cuerdas vocales, aprendiendo viendo videos en la plataforma de YouTube.

Su primer videoclip “Como esta vida ninguna” es de hace 3 años en el cual se dice que se visualiza algo tieso, y en la actualidad su progreso ha sido muy favorable al compararse con las producciones de hoy en día, de igual modo otra de las facetas de “Znry” es la edición de video

FRASE: “Las amistades soy muy importantes y siempre a donde voy trato de dar mi mejor cara e impresión ya que tiene mucho que ver la imagen que da uno hacia los demás”