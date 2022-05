Feria de Santa Rita: ¿Listos para ver a Gloria Trevi hoy en el teatro del pueblo?

A una semana de que concluya Santa Rita 2022, hoy, el Teatro del Pueblo presenta a la regiomontana Gloria Trevi siendo su espectáculo uno de los más esperados de la cartelera gracias a la trayectoria y el talento de la cantante que según críticas en redes sociales, ofrece conciertos llenos de dinamismo y alta producción.

Domingo de fiesta espera a los seguidores de la intérprete de “Con los ojos cerrados” quien por lo general en sus presentaciones lleva a los fans a un “viaje” lleno de baile y a la vez nostalgia con melodías como: “Soledad” y “El recuento de los daños”.

La también compositora y empresaria mexicana se mantiene vigente en el gusto del público gracias a su evolución en la industria musical y si bien, no es la primera vez que se presenta en Chihuahua, su show es muy esperado por quien la han seguido durante toda su carrera que inició en 1985 con la agrupación “Boquitas Pintadas”.

Gossip ¿Cuáles son los artistas que han multado en Chihuahua por cantar narcocorridos?

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Gloria Trevi ha sido reconocida con varios premios nacionales e internacionales y su asistencia es frecuente en diferentes galas; es descrita en el mundo del espectáculo como una mujer vanguardista, atrevida y enérgica y como una de las mayores exponentes del pop rock en Latinoamérica.

Con el boleto de entrada a la Feria de Santa Rita el cual tiene un costo de 50 pesos, los fans tendrán oportunidad de presenciar el concierto de la Trevi quien aseguran, garantiza un gran evento.

Cabe mencionar que en el 2020, Gloria compartió un texto en su cuenta de Instagram “Este mensaje para todos, es para agradecerles. La verdad estamos celebrando 16 años de libertad y puede sonar a muchísimo tiempo, algunos les tocó recibir la noticia y estar rezando y a veces llorando, pero quiero decirles que aunque parece muchísimo tiempo es poquito tiempo para todo lo que hemos logrado. He viajado por muchísimos lugares, he participado en muchos programas”, declaró.

“Ha sido bien el duro el camino de la montaña, porque era una montaña bien alta y yo no estaba en el suelo, estaba en un hoyo. Yo no empecé de cero sino de menos mucho. Por eso les digo que uno a veces pasa por situaciones pero que no debe rendirse. Lo importante es las personas que te rodean. Los amo, no saben cuánto”, puntualizó.

DATO

La cantante y compositora es considerada como una de las mayores exponentes del rock pop en Latinoamérica