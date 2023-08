Festejará Mike Salazar sus 15 años de trayectoria en Chihuahua

“Mis XV Tour” llegará a Chihuahua capital este 21 de septiembre al Teatro de los Héroes, los boletos ya están disponibles en la plataforma mitaquilla.com.mx siendo sus costos, según información que proporciona la página: VIP $683.00, Oro $630.00, Plata $578.00, Balcón 1 $475.00, Balcón 2 $420.00, Balcón 3 $368.00.

Si deseas disfrutar de una noche muy divertida, llena de picardía, doble sentido, y agilidad mental para contar chistes, Mike Salazar es una buena opción que te mantendrá en tu butaca riéndote desde el minuto uno de la función.

El originario de Nuevo León comenzó su carrera de comediante a los 18 años de edad en la ciudad de Santiago, en muy pocos años se ha consolidado como uno de los comediantes más taquilleros de México, fue en año del 2009 cuando inició de planta en la casa de comedia El Unicornio Azul de la ciudad de Monterrey, convirtiéndose muy pronto en uno de los preferidos del público en dicho lugar.

Su carisma y gran talento muy pronto lo lanzó a través de las redes sociales a nivel nacional, fue llamado por la producción del programa más visto de la televisión mexicana “Sabadazo” de Televisa México invitándolo a ser uno de los conductores de dicho programa.

A partir de ese momento la convocatoria del público a sus presentaciones ha sido en los teatros más importantes del país como el Auditorio Nacional y el Gran Million Dollar en Estados Unidos lo han hecho uno de los comediantes favoritos.

En entrevistas para los medios de comunicación ha informado sobre sus shows: “tengo una línea donde trato de no pasar a lo vulgar, eso es lo importante, porque puede haber doble sentido, picardía y de repente ciertas palabras, pero sin brincar a lo vulgar. Quizá me he equivocado cuando digo un chiste donde me quise salir de mi esencia, y noto la reacción del público, y ya no lo vuelvo a contar”, asegura.

“El albur puede ser una comedia inteligente, es para un público crítico, que le gusta entender cosas que no son tan explícitas. Quizá lo fácil es recurrir a lo vulgar, o hacer reír con palabras altisonantes, aunque respeto a los compañeros que lo hacen”, agregó.

“Por otra parte, mi espectáculo me caracteriza porque los temas son muy nobles, los que toco, pues, yo le trato de decir a la raza, al público, a los que me siguen, a parte de que soy comediante, somos actores los comediantes, estamos haciendo un papel arriba del escenario, pero mis temas son muy nobles, política, no hablo de política, comunidad, no hablo de la comunidad”, expresó y consideró que eso es parte de lo que lo ha mantenido en el gusto de los mexicanos.

Dato: a función del “Caballero de la Comedia” tendrá una duración de aproximadamente dos horas, donde la picardía y doble sentido serán los ingredientes principales