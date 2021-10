For My Epitaph dará concierto este domingo

For My Epitaph es una banda de música instrumental mexicana que combina los géneros post-rock and rock progressivo, acompañado con diversos instrumentos digitales y sonidos cinemáticos, que da como resultado una experiencia excepcional en la audiencia, en esta ocasión se presenta el 3 de octubre en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, a las 19:00 horas, teniendo un costo el boleto de 80 pesos, por medio de la Red de Teatros, un programa del gobierno del estado de Chihuahua operado por la Secretaría de Cultura, cuyo principal objetivo es dar acceso a creadores regionales a la infraestructura cultural de manera gratuita, así como incentivar la profesionalización de artistas y activar los espacios escénicos a través de una cartelera permanente.

Se lleva a cabo cada año desde el 2018 a través de una convocatoria de donde se seleccionan proyectos de compañías y grupos de teatro, danza, música, circo y multidisciplinarios, que forman parte de la cartelera anual de presentaciones en los recintos teatrales más importantes del estado.

Fotos: Cortesía / Secretaría de Cultura

La banda se formó en el 2014 como proyecto solista por Luis Ortiz (guitarrista), con el lanzamiento del EP “From Nothing To Everything”. En 2018, tras el dar a conocer el primer álbum “The Slave I Am” empezaron a surgir oportunidades de presentarse por lo que se añadieron tres integrantes más al proyecto, Dónovan Hernández (batería), Javier Herrera (bajo) y Carlos Molina (guitarra), haciendo acto de presencia en varios lugares, entre ellos el Teatro de la Ciudad de Chihuahua en 2019.

Con el uso de diversos efectos de sonido en sus instrumentos y sonidos cinemáticos, For My Epitaph da como resultado música que emociona, relaja, y que lleva los sentidos directo a la imaginación.

DATO

El espectáculo forma parte de la cartelera de Red de Teatros, el cual finaliza el 15 de diciembre