[GALERÍA] Afecta a academias de baile la cancelación de eventos, festivales de verano

Directoras de academias de baile destacan pérdidas económicas que han sufrido debido a la cancelación de festivales de verano, oscilando las cifras entre 150 mil y 700 mil pesos dependiendo de la magnitud el evento.

La pausa en estas actividades culturales repercute no solo en la empresaria afirman, también en muchas familias que cuentan con estos ingresos ya sea porque trabajan de manera formal en las escuelas de baile o se desempeñan como informales entre ellos maquillistas, estilistas, fotógrafos, costureras y personas que son contratadas para el apoyo de iluminación y escenografía.

La industria musical se vio afectada en su temporada alta, los festivales de verano fueron cancelados o pospuestos y aún están a la espera de si podrán o no realizar estas actividades en el mes de diciembre, otra de las fechas en que se ofrecen espectáculos de esta índole.

Una cascada de cancelaciones de actividades artísticas se van sumando a la lista, iniciando los aplazamientos desde el mes de marzo, ejemplo de ello es la Compañía Divertimento del Colegio de Chihuahua que presentaría la puesta en escena “Enredados” del 20 al 22 de marzo del 2020 en el Teatro de los Héroes con una inversión de más de 2 millones de pesos; este evento se pospuso hasta que la contingencia sanitaria lo permita.

La situación económica no es la única que se ve afectada afirma Perla Meza, de Ritual Jazz, quien agrega que repercute en el estado anímico de los bailarines los cuales se han preparado durante meses y algunos hasta años, para la presentación de los eventos anuales; por su parte, Sandy Molina de D’ansa Jazz Stage puntualiza que emocionalmente afecta a la sociedad en general la falta de actividades culturales.

. D’ansa Jazz Stage.- “Enfocando la pandemia a las academias de baile hay muchos factores que nos afectan, hacemos por lo general dos festival año donde se presentan una serie de números en los que cada alumnos muestra su talento; este verano no se pudo realizar y el de diciembre está en duda ya que se necesitan meses de preparación en todos los aspectos y por ahora no se tiene claro que va a pasar. Esta situación no solo perjudicó a la academia, también a los negocios que se involucran para brindar un buen espectáculo por mencionar algunos: imprentas, teatro, empresas de audio e iluminación, fotógrafos, escenógrafos, vestuario, maquillistas y salones de belleza. Al mismo tiempo repercute en las familias que dependen de estas entradas y no solo se siente en el aspecto económico, también en lo emocional”.

.- Ritual Jazz.- “Afecta a todos en general la cancelación de eventos, las niñas y jóvenes no pueden seguir con sus rutinas de baile en casa debido a diferentes factores que van desde la dificultad de realizarlo de forma virtual hasta la falta de espacio en sus respectivos hogares; en lo que respecta a la economía repercute no solo para la academia, aquí se agregan las personas que reciben ingresos extra por prestar sus servicios en la organización de los festivales y en lo emocional, los bailarines se sienten decepcionados ya que se habían preparado para las presentaciones de verano.”.