[GALERÍA] Alertan sobre dietas milagrosas, nutriólogos

La moda de hacer dieta Keto continúa en auge y seguirla sin haber acudido con un profesional llega a provocar secuelas permanentes en el organismo; con este régimen, el cuerpo entra en estado de alerta, el hígado libera cortisol lo que implica aumento de estrés, también se incluye la fatiga de glándulas, posible deshidratación, descompensación e inflamación en las células, mal aliento y daños en la tiroides, afirman los nutriólogos Griselda Ortiz y Daniel Ramos.

Agregan que este régimen parece “milagroso”, pero en realidad el cuerpo no funciona adecuadamente a lo que está diseñado, se baja rápido porque el organismo trabaja con lo poco que se le da, y en realidad está haciendo un gran esfuerzo.

Entre las desventajas de la dieta Keto se agregan el que las glándulas, hormonas y tiroides se pueden ver afectadas dependiendo de la restricción a la que se someta el cuerpo. “En lo personal no lo recomiendo si no es guiada por un profesional de la salud; no debe hacerse sin antes intentar un cambio de hábitos en la alimentación, y mucho menos si no hay un compromiso con la constancia, tiempo y dedicación; hay que tomar en cuenta que de realizarla de forma incorrecta puede provocar rebote de peso posterior”, puntualiza la licenciada Ortiz.

La dieta Keto es alta en grasas y baja en carbohidratos; su finalidad es que el cuerpo entre en cetosis logrando que las reservas de grasa se conviertan en cetonas, las cuales alimentan a los músculos y al cerebro en lugar de los carbohidratos. Obteniendo como resultado la quema de grasa y pérdida de peso relativamente rápida en comparación con una dieta tradicional, dice el licenciado en nutrición Daniel Ramos Hidalgo.

Entre las contradicciones de este régimen se incluye el que reduce al máximo el consumo de frutas y verduras, el organismo recibe un mínimo de vitaminas, minerales y fibra lo que también provoca estreñimiento, además de mal aliento y a esto se le suma el costo económico que implica para quien la sique.

Y como ventajas, afirma el licenciado Ramos, se encuentra la disminución de apetito gracias a la liberación de cuerpos cetónicos y la pérdida acelerada de peso pero –dice-, no debe convertirse en estilo e vida.

“Dejemos de creer en todo lo que está de moda o lo que nos muestran las redes sociales, pongamos nuestra salud en manos de un profesionista”: licenciados en nutrición