[GALERÍA] Aumenta alcoholismo en jóvenes menores de edad, centros de rehabilitación

En Chihuahua el problema de adicción al alcohol inicia desde los 12 años y la principal causa que lo provoca es la disfunción familiar afirman Silvia Martínez directora del centro de rehabilitación Ave Fénix y Carlos Macía director clínico del centro Andenes.

El Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (CODEH) en relación a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) puntualiza que en el estado de Chihuahua un hombre llega a consumir 7.5 litros de alcohol puro al año, mientras que las mujeres presentan una cifra de hasta 3.3 litros anualmente, tomando en cuenta como referencia que en un cerveza de 333 ml se encuentran 15 gramos de alcohol puro, en un vaso de vino 10 gramos de alcohol puro y en una copa de tequila por lo menos 25 gramos de alcohol puro.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) del INEGI, dentro de la prevalencia de indicadores nacionales, el 53.3% de la población estudiantil ha consumido alcohol alguna vez en la vida en la que los hombres representan más de la mitad, y de ese porcentaje el 16.9% ha presentado consumo excesivo de alcohol donde figura un número menor de consumo en el caso de las mujeres.

La ENCODAT 2016-2017 detectó que entre 400 jóvenes chihuahuenses, el 53.1% bebió alcohol por primera vez antes de los 17 años, mientras que el 41.3% entre los 18 y 25 años. De igual forma reveló que los adolescentes con una edad de entre 12 y 17 años son quienes exhiben un mayor consumo de alcohol, además de bebidas con altos niveles de azúcar.

El 22.5 % de las mujeres y el 20.2 % de los hombres de 12 a 17 años ha “pre-copeado" practica que consiste en tomar algunas bebidas alcohólicas antes de salir de fiesta. Las mujeres son las que menos acuden a tratamiento en comparación con los hombres. En el 2017 cerca de 700 mil usuarios solicitaron algún tipo de ayuda respecto a la problemática, según la ENCODAT.

Representantes de Centros de atención en rehabilitación en Chihuahua, destacan que el alcoholismo es multifactorial por lo que puede derivar problemas emocionales al inicio en su adicción.

Silvia Martínez de Haro: Directora Ave Fénix “Los adolescentes no entran por su cuenta, pues no conocen límites”

“Según estadísticas la causa más común de los jóvenes con alcoholismo es por alguna disfunción familiar, aunque los factores son múltiples dependiendo de cada caso, la mayoría son hijos de mamá soltera o de padres divorciados”.

El Centro cuenta de 180 a 200 pacientes hombres en rehabilitación por alcoholismo, de los cuáles los jóvenes oscilan entre los 13 y los 17 años y son llevados por sus tutores o padres para tratarlos pues los adolescentes no entran por su cuenta ya que no saben de limites y desconocen que tienen una enfermedad. Ellos no muestran conocimiento ni interés por responsabilidades, obligaciones y reglamentos”.

“Por lo menos una persona por familia puede tener alcoholismo, en estos días es fácil atraer a los jóvenes para que vendan y de esa manera puedan consumir; El alcohol es el inicio de todas las adicciones esta es la problemática que presentan jóvenes al ingresar a la clínica; ahora estamos a un 80% de nuestra capacidad de hospedadores el máximo de pacientes que reciben es de 60 personas.

La manera en que se tratan a los pacientes que ingresan es con ‘tratamiento dual’, Las personas no se enferman por consumir, consumen porque están enfermas”.