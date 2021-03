[GALERÍA] Bebés de la pandemia ¡Ya cumplieron un año!

Nacieron en el inicio de la pandemia y ya cumplieron un año, empiezan a explorar su entorno, se les han puesto sus primeras vacunas y los llevan a revisiones con el pediatra como cualquier niño pero ellos son diferentes, llegaron al mundo en medio de una realidad en la que las visitas siguen siendo restringidas, los abrazos limitados, los besos a cuentagotas y sus familiares menos allegados y amigos, los conocen a través de fotografías que mami o papi comparten en redes sociales.

El bautizo tendrá que esperar más tiempo, por seguridad, dicen sus progenitores, el festejo de su primer año, solo fue un pastel en casa con “aforo” demasiado limitado y el desarrollo socio afectivo es limitado, pues deben permanecer en casa las 24 horas del día para evitar riesgo de contagio.

Ariana Sosa y Samuel Eduardo Baca Sosa

Mi bebé nació en 15 de enero del 2020, y justo cuando termine la “cuarentena post parto” estaba iniciando la “cuarentena Covid 19”, como mamá primeriza tomé muchas precauciones y tuve los cuidados necesarios que requiere un bebé. Ha cumplido un año y hemos festejado en casa con un pequeño pastel, papá, mamá y bebé. Su desarrollo socio afectivo quizá esté limitado. Lo más difícil es que quiero salir a mostrarle el mundo a mi hijo, pero estamos en casa .Por ahora Samuel no puede estar en muchos lugares ni agitar su manita para saludar a alguien más, pero sabemos que los parques pueden esperar y las reuniones posponerse

Mia Sofía nació cuando recién iniciaba lo de la pandemia, tenemos meses sin salir de casa, tuve que renunciar a mi trabajo por no tener guarderías disponibles, Mia Sofía no ha podido disfrutar de ser visitada desde su llegada, su bautizo quizás sea muy diferente al de otros niños puesto que la pandemia no nos ha dejado recibirla como se lo merece, Mia tiene una hermanita de 3 años con quien comparamos como fue su primer año de vida y todo ha sido muy diferente.





Primero que nada no tuve ni baby shower e íbamos a realizar la bienvenida y tampoco se pudo, mi bebé no ha sido bautizada, estamos esperando que se controle lo de la pandemia, ha sido muy complicado hasta salir para las vacunas o citas con el pediatra. Estamos en la casa encerrados todo el día

Ha sido muy difícil, pero la salud es lo primero, salir bien de la contingencia. Si hay momentos de desesperación por querer salir o convivir con la familia pero nos aguantamos.

Cuando tuve a mi primer hijo todo fue muy diferente en primera porque él era más independiente y ahora que nació Danna Carolina está muy apegada a mí más que nada porque no convive con más gente solo mi hijo, esposo y yo.

No hemos bautizado a Danna Carolina por miedo al contagio y si bien es muy bonito tenerla conmigo también genera mucho estrés el estar 100% con ella. Por cuestiones de salud tenemos que cuidar mucho la higiene, al igual que si salimos a la tienda por algo, al regresar la limpieza debe ser prioridad para cuidar a la más pequeña de la casa. Incluso al pediatra la he llevado pocas ocasiones para no tener riesgo de contagio.