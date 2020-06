[GALERÍA] Causan daños severos en la salud, abuso de sustancias desinfectantes

Especialistas en salud resaltan que ante el temor de un contagio por Covid-19, las personas y familias enteras han abusado del uso de sustancias químicas que pueden llegar a ser muy perjudiciales para el organismo; destacan que si bien hay que seguir medidas sanitarias, es necesario mantenerse informado respecto a lesiones que llegan a causar fusiones de productos y el abuso de ellos y agregan que el cuerpo humano necesita tener contacto con otros virus y bacterias que lo han acompañado durante miles de años; el privarlo de ellos, debilita el sistema inmune, puntualizan.

Mayela Guillén Fernández, química bacterióloga parasitóloga

Cuando aparece el virus, la población se ve en la necesidad de recurrir a cualquiera de tantos productos que aparecen sorpresivamente, se empezó a recomendar el agua oxigenada, el alcohol al 75%, cloro o remedios caseros que ante el temor y poco conocimiento e hizo caso de cuanta recomendación se escuchó sin percatarse de que la fusión de químicos puede resultar muy dañina para el organismo y el medio ambiente, destaca la especialista.

En su momento, la Organización Mundial de la Salud aclaró que las consecuencias directas del uso de estos fármacos o productos químicos no siempre son fáciles de medir porque va depender mucho de su grado de gravedad o exposición a los mismos.

“Todos los desinfectantes que nos han ofrecido son bactericidas, pero estamos queriendo acabar con un virus, el virus no responde al bactericida, estamos pensando que lo estamos deteniendo, pero no se está eliminando totalmente”, puntualiza.





Daños que pueden provocar el uso excesivo de químicos

Cloro.- Taquicardia, ceguera, paro cardiaco.

Cloro+vinagre+agua+bicarbonato.- Daño severo por ser una fusión muy fuerte.

Geles y cremas.- Dermatitis, quemaduras graves, cáncer.

Alcohol 75° menos poder de desinfección, necesario el de 97°.

Fusión de cloro, vinagre, bicarbonato, altamente dañina para el organismo humano.

Triclosán, triclocarban y copolímeros de acrilato se encuentran presentes en la mayoría de los desinfectantes y antibacteriales, siendo éstos potencialmente peligrosos para el ser humano y para el medio ambiente.

Cuando el triclosán entra en contacto con el agua y la luz solar se transforma en dioxina compuesto químico muy tóxico que perjudica la salud humana y permanece durante años en el medio ambiente.

*Lo más efectivo es el lavado de manos con agua y jabón y el autoaislamiento.





Dr. José María Pérez Hernández, otorrinolaringólogo

Los químicos autorizados por la Secretaría de Salud, como el gel con base de alcohol al 70%, y el jabón, nos son dañinos más bien son medidas sanitarias siempre se debieron haber aplicado y que por cuestiones de la cotidianidad y la vida rápida que llevamos no las aplicamos porque no nos damos el tiempo para usarlas como debe de ser, pero algún daño a la salud en específico no, como tal vez sea una situación de estrés sicológico ya que las personas lo pueden ver como un sentido de preocupación, lo que realmente no debiera ser así porque eso es lo correcto y normal.

Diluciones porcentuales al .1% o al .5% son concentraciones que no afectan a la salud; es diferente si por riesgo o por error alguien ingiere la sustancia entonces sí puede haber daño. En el caso de desinfección de alimentos o manos no hay ningún problema.

La exposición constante al cloro sí puede provocar una rinitis clínica máximo, aceptación de las células del epitelio olfatorio lo que sí podría provocar algún problema, pero incluso una infección respiratoria puede dejar secuelas en el olfato.





Dra. Liliana Díaz Ponce de León, Dermatóloga

Desde el inicio de la pandemia se han visto incrementados los casos de dermatitis por contacto, tanto en la población general como en el personal médico, sobre todo en las manos. Entre las causas más comunes se encuentran químicos como detergentes, jabones, cloro, gel antibacterial, etc. Las zonas afectadas se pueden observar muy secas e incluso fisurarse y sangrar, generalmente los pacientes presentan mucha comezón y aparición de granitos o ampollas.

Para evitar este problema lo principal es tratar de identificar la causa y evitar el contacto con dicha sustancia. Deben utilizarse cremas libres de fragancia muchas veces al día, sobre todo después de cada aseo de manos; así como el uso de jabones suaves y sin perfume. También resulta de utilidad usar guantes de algodón debajo de los guantes de plástico para prevenir el contacto directo de la piel con los químicos. Evite automedicarse y no utilice remedios caseros.





Dr. Normando Abel Núñez Beltrán, médico general de Chihuahua

Referente el uso de gel antibacterial, no sustituye al lavado de manos con agua y jabón, el uso del gel está limitado cuando se usa en una oficina, al banco, lugares donde no hay agua y jabón.

El uso de gel en casa no tiene ninguna utilidad, hay que dejarlo a un lado si se puede usar agua y jabón, porque el gel en algunas personas produce dermatitis por contacto.

El cloro debe ser usado en forma diluida, ya sea para trapear o limpiar paredes que tengan algún recubrimiento cerámico, para poderlos limpiar, colocando 15 mililitros de cloro hipoclorito de sodio en un litro de agua y éste se usa con un aspersor.

Pero hay familias que abusan de los productos, usan cloro de más en trapear o limpieza de superficies y puede causar sobre todo dermatitis por contacto, irritación ocular o a veces realizan la mezcla de hipoclorito de sodio con alguna otra sustancia y algunas personas llegan a tener irritación de ojos y de faringe, por el abuso de sustancias.

Hay mucha gente que usa guantes de látex para ir al banco o supermercado, los guantes no tienen ninguna utilidad para este caso, como para prevenir el Covid-19 no, el guante se usa para una tarea específica y al terminar el guante se debe desechar, no para andar en la calle o manejar nada de eso, ya que el guante también produce sudoración en la mano en los espacios interdigitales, y puede dar también una dermatitis en las manos, o hay gente que es alérgica al látex y puede tener lesiones.

El cuerpo necesita tener contacto con los demás virus y bacterias que lo han acompañado por miles de años, y si vamos a estar privados de ese contacto, el sistema inmune se va a debilitar, por eso no hay que exagerar en la desinfección.