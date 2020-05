[GALERÍA] Difícil conseguir médicos especialistas, en pandemia

Como medida preventiva debido a la contingencia sanitaria, especialistas sólo reciben urgencias, o en definitiva no están consultando por el momento hasta nuevo aviso -dicen-, otros atienden en determinadas horas y únicamente cierto número de pacientes sin tener a nadie en sala de espera y en tiempos espaciados para desinfectar el consultorio en su totalidad cada vez que sale una persona.

“Una de las alternativas más viable que hemos encontrado es consultar por videollamada”, comentan los galenos y agregan que dejar a un paciente en medio de un proceso es muy difícil, la idea actual es utilizar plataformas digitales para continuar con el apoyo y trabajo aún a distancia.

Por otro lado, a algunos médicos les preocupa que las visitas virtuales menoscaben la relación entre doctor y paciente, pero destacan no hay muchas opciones en la actualidad ya que si no es vía digital se corre el riesgo de contagios entre personal y pacientes.

El evitar la propagación del virus es el principal objetivo de estas medidas; afirman doctores que si bien se atiende al paciente virtualmente, no es lo mismo ya que algunos dudan de la calidad y fiabilidad del diagnóstico y a diferencia de la consulta tradicional en algunos casos es difícil tomar decisiones sólidas sin realizar un examen físico, agregando que la gente valora el contacto humano y el tratar con su médico a través de una pantalla puede resultarles demasiado frío.

Atiendo sólo urgencias y con previa cita, al llegar se realizan las medidas sanitarias con desinfectantes grado hospitalario.

“No me da miedo, más que preocuparme me ocupo, no que sea normal, pero estamos acostumbrados a trabajar con infecciones virus y bacterias, el manejo de barreras es normal, ahora lo que se está haciendo más que nada es ser más enfáticos en esas barreras”.

Una paciente embarazada puede ser portadora del virus porque es más vulnerable, son altamente potenciales a la infección, por ello debe tratarse con todas las medidas para ella, su bebé y quienes la rodean.

Los pacientes que no tienen emergencia tienen pospuesta su consulta; partos o cesáreas se intervienen en el hospital con las medidas necesarias.

Después de un cierre temporal, esperamos muy pronto volver a la consulta, con la protección aumentada, ya que los cirujanos dentistas utilizamos cotidianamente el uso de barreras desechables, sanidad y esterilización adecuada, debido a que la presencia de enfermedades infecto-contagiosas han existido desde mucho tiempo atrás.

En esta pandemia que estamos viviendo en el mundo seguimos cumpliendo con las recomendaciones clínicas para la práctica odontológica, emanadas por la Secretaría de Salud, en evitar la atención ante la presencia del Covid-19.

Los médicos estamos trabajando con las medidas preventivas correspondientes conforme a los servicios que otorga cada uno... consulta médica con protección e higiene y atención de urgencias a quien lo requiera.

Dr. Jorge Paquot, Otorrinolaringología

Se está consultando virtualmente por videollamada en caso de urgencias, pasando el filtro se realiza la consulta y se atiende al paciente.

Dr. Jesús Gilberto Rodríguez, Anestesiología

Solamente se está consultando vía telefónica y los pacientes por primera vez se les cita espaciadamente para no dejar que se junte la gente en el consultorio, normalmente los pacientes son crónicos y si llegan a tener una urgencia los reciben en el área de Urgencias.

Y en esta fase 3 que se está ahorita a todos los pacientes se les trata como si fueran portadores del virus aunque no tengan síntomas.

Dr. Rafael Fernández Grijalva, Siquiatría

Solamente se están consultando a los pacientes por videollamada.

Dr. Héctor Basaldúa, Neurología

Esta semana no se está consultando por ser el pico máximo de la contingencia.