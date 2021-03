[GALERÍA] Ejercen el derecho de desempeñar cualquier trabajo, día internacional de la mujer

La igualdad de oportunidades en el mercado laboral cada vez es más marcado pero el camino aún es largo por recorrer, si bien, a través de los años y con el apoyo de la tecnología la mujer ha incursionado en funciones que años atrás sólo desempeñaban los hombres, aún la misma sociedad rechaza en ocasiones sus servicios por cuestiones de género, como ejemplo las mecánicas o carpinteras quienes se enfrentan a la duda de si “realizarán bien el trabajo”; el intelecto es el mismo entre hombres y mujeres, lo que distingue es la fuerza física pero hoy en día con solo presionar un botón, se mueve el motor del automóvil; en el sector empresarial y profesional también se dan casos de discriminación por lo que es necesario seguir alzando la voz e impulsar la inclusión para lograr el equilibrio, puntualizan.

Me dicen…”Le habla al mecánico, y respondo, yo soy el mecánico”.

Veinte años de trayectoria avalan su experiencia como técnico en fallas mecánicas, ha estado a cargo de la jefatura de talleres y en la actualidad tiene negocio propio donde al lado de su equipo de trabajo realiza reparaciones automotrices.

“Ann Car” es el nombre de su empresa la cual representa un reto para ella, afirma que al inicio de su carrera, los hombres no creían en su capacidad para desempeñar este oficio, pero con el tiempo y gracias a su desempeño las contrataciones son cada vez más y hasta tiene lista de espera. “Me dicen que la mujer es mucho más confiable a la hora de cuestionar el servicio por ser más minuciosa en los detalles estéticos del carro”.

La discriminación está aún muy marcada, como mujeres mecánicas no necesitamos ser fuertes físicamente pues existen herramientas para, hasta sacar el motor del automóvil con solo presionar un botón.





“Nos distingue la fuerza física pero en el intelecto somos iguales”

“Si bien, las mujeres y los hombres somos diferentes, para ellos es más fácil cargar una escalera debido a la fuera física, está claro, pero nosotras también tenemos capacidades para desarrollar trabajos que antes eran catalogados solo para hombres”. Desde hace 20 años forma parte de una compañía de telecomunicaciones, realiza instalaciones de cableado, lo mismo en construcciones que en cada lugar que requiere de sus servicios.

"La desigualdad esta marcada, pero muchas veces en el campo laboral no la ejercen los jefes sino los mismos compañeros o la gente externa, las mujeres tenemos el intelecto igual que los hombres y podemos desempeñar cualquier función".





“Recibo el apoyo de los choferes y como mujer hago esfuerzo extraordinario entre trabajo y casa”

Es una gran responsabilidad conducir un camión grande y pesado por ser de carga, es necesario tener excelente visibilidad, destreza, ser cuidadosa al momento de maniobrar los instrumentos de descarga y tener la práctica sufiente para evitar cualquier contratiempo, destaca América.

"No hay discriminación en mi trabajo, al contrario, los choferes me apoyan, como mujer hago un esfuerzo extraordinario por el hecho de pasar mucho tiempo arriba de un camión lo que implica dejar a tus hijos durante horas y a la vez estar al pendiente de ellos".





“He logrado sobresalir gracias a la preparación y dejando los miedos atrás”

“Para mi es algo que puedo desarrollar con facilidad, no se me complica nada el hacer o estar en un puesto que algunas personas todavía piensan que son solo para hombres; en la actualidad las academias se imparten bajo igualdad de género, prueba de ello es que somos más mujeres que hombres, es impresionante porque años atrás eran 2 o 3 mujeres entre un grupo de 50.

En mi trabajo no existe la discriminación, en lo que a mí respecta, he logrado sobresalir preparándome y dejando los miedos a un lado, siempre me digo: yo puedo hacer eso y más, tengo la capacidad de hacer el trabajo que se me indique.

Los salarios son los mismos para mujeres como para hombres, existe la equidad de género y no se discrimina a nadie”.

“No tenemos ningún trato especial y es correcto, porque hacemos trabajo a la par que los hombres”.

“Sabemos que el hombre por naturaleza es más fuerte, pero en este trabajo no necesariamente es fuerza, también son varios factores que incluye lo que es la inteligencia, la perseverancia y muchas cualidades que ambos tenemos.

La discriminación es un tema muy complejo porque ahorita todavía es difícil el camino pero poco a poco vamos avanzando; los jefes están trabajando mucho en el tema de la desigualdad, de hecho se han estado capacitando para ejercer la equidad de género.

Los salarios son los mismos, incluso en la academia hacemos exactamente lo mismo que un hombre, no tenemos ninguna consideración por ser mujeres que no debemos de tenerla porque es un trabajo que sabíamos a lo que veníamos”.

“Hay personas que no me piden trabajos sólo por ser mujer”

Inicie este oficio por gusto hace 7 años. Al principio contrataba carpinteros particulares para que me fabricarán muebles para vender pero la realidad batallaba mucho por cuestiones de calidad y fechas de entrega; Después junte un ahorro y empecé a comprar herramienta poco a poco y a contratar un carpintero y después ayudantes. Es difícil el oficio para mi género ya que la mayoría de mis clientes siempre se sorprenden de que sea mujer.

Yo siento que si existe discriminación porque en algunos de los casos me han tocado clientes hombres que no tienen la confianza o no piden el trabajo por ser mujer. Y en cuestión de empleados también porque a la mayoría de los hombres no les gusta tener un patrón que sea mujer”.

“Los estereotipos se convierten en limitantes”.

“Falta inclusión de las mujeres empresarias para que participen toman decisiones, es necesario que se nos tome más en cuenta como un gran motor de desarrollo en el estado y el país. Estamos en una etapa de transformaciones por lo que tener una perspectiva femenina a la hora de hacer negocios tiene sentido empresarial.

Se debe trabajar más en la defensa de los derechos de los espacios e impulsar medidas que apoyen la igualdad de género este ámbito”.

Debemos participar y levantar más la voz para que se reconozca lo que aportamos y generamos como mujeres empresarias”.

“Si es más difícil sobresalir por los muchos roles que hay que cumplir”

“Creo que la desigualdad de género es una problemática a nivel mundial, durante muchos años la mujer ha sufrido discriminación y desigualdad por el solo hecho de ser mujer: la mujer no ha tenido las mismas oportunidades que el hombre, no ha sido remunerada en igualdad que el varón, sin embargo, creo que a través de los años se ha logrado maximizar la participación de las mujeres en el campo laboral.

La mujer para sobresalir se esfuerza día a día, se organiza para cumplir con todos sus roles no solo como profesionista, empleada o empresaria, sino como madre y protectora de su familia en todos los ámbitos”.

DATO IMPORTANTE

La equidad de género es responsabilidad de todos, es importante seguir alzando la voz e impulsar la inclusión, dicen entrevistadas

A través de los años se ha logrado maximizar su participación.