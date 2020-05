[GALERÍA] El mejor antivirus, sistema inmunológico óptimo

El Covid-19 ha sido capaz de poner en jaque al sistema inmunológico de las personas y al mundo entero, aunque los datos disponibles son aún limitados, conocer los mecanismos implicados en la respuesta inmune frente a un virus como este puede ser crucial para hacerle frente a la enfermedad, puntualizan expertos en nutriología.

En una persona que está desnutrida el sistema inmunológico se apaga –dicen-, hay una conexión directiva entre el sistema inmune y los alimentos que se consumen; la defensa más efectiva contra las infecciones es y seguirán siendo las vitaminas y minerales.

Por medio de una ingesta abundante de frutas y verduras frescas se pueden obtener suficientes nutrientes sin tener que recurrir a suplementos en tabletas, de igual manera consumir adecuadamente cereales integrales, leguminosas y productos de origen animal, combinado con una adecuada hidratación y actividad física arrojarán un estado óptimo de salud, con más fuerzas para enfrentar enfermedades, señala Indira Carvajal, licenciada en Nutriología.

“Con frutas de temporada ricas en vitamina C ayudamos a fortalecer nuestro sistema inmune y recuperar nuestras defensas, aportan grandes cantidades de antioxidantes junto con el jengibre, que es eficaz contra la gripe y los resfriados, además de prevenir enfermedades cardiovasculares, mientras que la miel es un potente antibacteriano, endulzante y fuente natural de antioxidantes; También se requiere del hierro para reforzar el sistema inmune”.





Primero hay que establecer horarios, ahorita con la situación de la contingencia no solamente por fomentar los hábitos, sino para tener un orden dentro de la casa, los tiempos de alimentos son muy importantes para mantener de manera eficaz todo el sistema digestivo y endocrinológico, de esa manera se puede lograr que no haya problemas en la digestión por tener los cambios en los hábitos regulares en las personas.





Fortalecer el sistema inmunológico significa respetar la variedad entre todos los alimentos: diferentes tipos de proteína, animal, vegetal, carnes y leguminosas; de frutas y verduras frescas hay que consumir cinco porciones al día, dos a tres de verduras y dos a tres de frutas.

Ácidos grasos buenos, como la nuez, aguacates, pistaches, almendras, semillitas; finalmente algo que no se considera mucho es la vitamina D, la mitad la absorbemos del sol, hay que tomar el sol por lo menos unas tres a cuatro veces por semana de 10 a 15 minutos entre horas adecuadas, no de las once de la mañana a tres de la tarde: es peligroso.

Fotos: Cortesía Entrevistados

Para subir el sistema inmunológico es importante comer equilibrado, variado y balanceado para tener de todos los grupos de alimentos, también esta una campaña de cinco frutas y cinco verduras, el tener aumento de consumo de frutas y verduras hace que halla más fibra y el intestino está más limpio, y al momento de estar más limpio es mucho más fácil que se absorban los nutrientes, porque se absorben en el intestino delgado, el tener una dieta equilibrada y variada.

Toda persona que tenga las defensas bajas es propensa a cualquier enfermedad, desde un resfrío hasta una recuperación mucho más lenta.

No solamente algo viral, sino bacteriano; es mucho más fácil contraer una enfermedad si el sistema inmunológico está inmunodeprimido.





Frutas de color amarillo

Porciones generosas de vegetales como la col, brócoli y coliflor, orgánicos o crudos

Alimentos de temporada, de preferencia verduras de estación, las de hojas verdes como espinacas, nopales, ejotes, calabacitas, lechuga y pepino

Aceite de coco

Jengibre

Ajo y cebolla, ya que son antimicrobianos, antivirales fungicidas y anticancerígenos

Recomendaciones