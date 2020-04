[GALERÍA] “Elegimos servir, y eso es lo que hacemos”

“En nuestra labor siempre está presente ese temor de no volver a casa, y ahora del contagio, pero elegimos servir y es lo que hacemos”, afirma el Comandante Jaime, ante la pandemia por Covid-19 que se está viviendo a nivel mundial, pidiendo a la comunidad en general que apoye respetando indicaciones, principalmente, la de evitar salir si no es necesario.

Asimismo, los profesionales de la salud coinciden en que el ofenderlos cuando están cumpliendo con su labor los ha llegado a desmotivar, sin embargo, se siguen levantando gracias a los mensajes positivos y gestos amables de otras personas que reconocen el esfuerzo para sobrellevar esta situación, ya que además de estar al pie del cañón por la ciudadanía, arriesgan la vida y de alguna manera, exponen a los miembros de su familia que, preocupados dicen “tenemos fe en que van a regresar sanos y salvos”.

Salir desde temprana hora a las calles, ejercer en condiciones precarias y ahora en los puntos más fuertes de contagio, es la misión de estos héroes que, aunque no llevan capa ni tienen superpoderes, luchan para que todos y cada uno de los ciudadanos, estén tranquilos, seguros y con la confianza de que esto pronto terminara, si todos trabajan en conjunto.

Finalmente, muchos de los que conforman el área de la medicina y de los que se encargan de proteger a la ciudadanía, hacen énfasis en que no se les agreda, ya que no hacen daño alguno, y puntualizan en que estar en esta posición ya es pesado, por lo que, se vuelve peor si desde que salen de su hogar, ya van con un temor más.

Luis Pérez, salvando vidas

Bombero: “Son experiencias muy bonitas cuando se trata de ayudar y poder salvar ya sea un bien o una vida, pero recordemos que nuestro trabajo también involucra pérdidas materiales y humanas qué más quisiera que fueran puras experiencias bonitas, pero lamentablemente no es así. Yo simplemente me encomiendo a Dios y trato de cumplir con todas las medidas necesarias para evitar al máximo un posible contagio y vaya que sí es probable ya que aparte de ser bombero soy paramédico y tengo asignada la ambulancia en este momento”.

Arturo Vázquez Guerrero, protector de la salud

Doctor en la Clínica del Centro: “El ser profesional, técnico o auxiliar de la salud en la época de pandemia por Covid-19 representa un gran desafío y riesgo personal, pero principalmente es una oportunidad de ayudar a proteger la salud de todos. Para mí, el trabajo es una bendición, no un sacrificio, y servir a la comunidad, me deja la satisfacción de saber lo que piensa, siente y vive el chihuahuense”.

David Martínez, al servicio de la comunidad

Oficial de Policía: “Es muy satisfactorio seguir cumpliendo con nuestra misión, que es ayudar y salvaguardar a la ciudadanía a pesar de los riesgos que se puedan vivir día a día y del riesgo en el que podemos exponer a nuestra familia, aunque el temor es latente considero que nuestra vocación es más grande, todo se recompensa con saber que pudiste ayudar a un ciudadano o con un simple gracias que alguien te diga. Les pido que resistan y que sigan haciendo las cosas bien, apegándose a las recomendaciones que nos proporciona el personal de salud y tomando las cosas con conciencia y madurez”.

Jason de la Rosa, trabajando en equipo

Paramédico: “Aunque es un orgullo por un lado el poder ayudar en esta pandemia, pues también hay mucho temor en que nosotros no nos enfermemos o a lo más importante que es nuestra familia, saber que, aunque muchos no reconozcan el gran peso que uno enfrenta siempre vamos a estar ahí para arriesgar nuestra propia vida. Todos unidos vamos a parar este virus, no nos agredan finalmente nosotros seremos quienes vamos a apoyar en estos momentos difíciles, y a toda esa gente que nos apoya con alimentos, material… en serio muchas gracias no saben lo bien que se siente recibir todo su apoyo”.

Judith Martínez, cuidando a los demás

Enfermera en el IMSS: “El hacer sentir bien a quienes lo necesitan, lograr su recuperación es algo muy preciado para mí como enfermera y aunque el miedo siempre existe sólo nos queda protegernos con lo que tenemos y pedir a Dios que nos cuide de no contagiarnos. No desesperen, si se quedan en casa esto pasará y más pronto podemos seguir con la vida normal, gracias por cuidarse y cuidar de los demás”.

Jaime, luchando hasta el final

Comandante de Vialidad: “Servir a la comunidad es lo que hago a diario en mi trabajo, y ahora el apoyar a todo el país me deja una experiencia más satisfactoria, eso me alegra bastante. A todos los que siguen firmes apoyando, les pido que lo sigan haciendo, es algo que elegimos hacer y continuemos juntos hasta el final, y a la comunidad en general, por favor ayúdenos respetando las indicaciones, como dicen apóyenos para servirlos mejor”.

Karis Hilton, fortaleza en familia

Enfermera del área de Urgencias: “Antes de entrar y al salir me encomiendo a Dios; que me da miedo, sí, sí me da, pero el solo hecho de ver que un paciente ya no tiene dolor o simplemente me sonríe y agradece, da una paz interior, es como inyectar energía al corazón; aun así mi hija siempre está en mis pensamientos, ahora más que nunca y aunque no la veo porque no quiero arriesgarla, ella es mi fuerza y motor ante todo esto”.

Fotos: Cortesía de entrevistados

Cecilia García, tiempo de reflexionar

Psicoterapeuta holística: “En estos momentos de gran incertidumbre y quiebre emocional en algunas personas, poder dar contención y apoyo a quien lo necesita me brinda una enorme satisfacción y me llena el corazón. Tengamos fe porque la humanidad ha salido adelante en infinidad de situaciones, una crisis es una oportunidad de replantearnos la vida y tomar nuevas decisiones, de encontrar alternativas a lo que no podemos cambiar y sobre todo aceptar lo que es, nos guste o no”.