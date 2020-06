[GALERÍA] En crisis financiera trabajadores y deudores de tiendas, por cierre de negocios

La salud financiera también está en crisis afirman empleados y deudores de tiendas departamentales, los primeros porque si bien, continuaron recibiendo su salario íntegro, dejaron de ganar comisiones por ventas, destacando que un alto porcentaje de sus ingresos provienen de lo que venden y no del salario base que obtienen por semana o quincena.

En referencia a quienes tienen un crédito dicen estar “asustados” porque debido al cierre de las tiendas a raíz del semáforo sanitario en rojo, algunos dejaron de pagar y no saben a cien y a cierta cómo procederá la empresa y es que adultos mayores comentan que hubo tiendas que dieron opción de pagar en línea, pero se les dificultó el procedimiento ya que no confían -resaltan-, en las herramientas tecnológicas.

La pandemia del Covid-19 no sólo ha representado un problema sanitario, para los trabajadores que reciben ingresos por comisión de ventas, ha generado doble estrés -dicen-, pues esta situación alcanzó sus bolsillos reduciendo considerablemente el dinero que “entra a la casa”.

Por su parte, algunos deudores se confiesan abrumados; quienes tenían para pagar, no podían o no sabían hacerlo vía digital y los que sufrieron la crisis económica están temerosos por los intereses generados debido a la falta de pago.

Si bien, algunas empresas ofrecieron opciones para sus clientes, condonando intereses o aplazando los pagos, no todas optaron por este beneficio y hoy en día la situación financiera se ha convertido en un “dolor de cabeza” para muchos.

En encuesta realizada por El Heraldo de Chihuahua, nueve de cada 10 trabajadores resaltan estar intranquilos por su bolsillo y su desesperación es latente porque todo vuelva a la normalidad y se generen las ventas que les permiten tener mayor ingreso para su economía familiar.

Mientras tanto, algunos de los deudores esperan tener pláticas con la empresa para realizar negociaciones con oportunidades de pago a plazos sin que esto afecte su historial crediticio.

Actualmente es más fácil comprar a crédito y existen empresas que brindan esta opción apoyando con ello la economía familiar.

Es muy difícil hacer el pago en línea así como otros trámites, es una ventaja que las tiendas estén abiertas.

Tengo que pagar los abonos que se me acumularon de meses pasados porque aunque había la posibilidad de pagarlo en el banco, hay mucha fila y no me quedó claro de cómo realizarlo; por línea es muy complicado.

Con las tiendas cerradas ha sido difícil adquirir los productos que se necesitan así como hacer los pagos.

Por línea fue muy difícil pagar las mensualidades, así que se nos atrasaron los pagos.

Nunca pude realizar el pago por internet, tengo un adeudo de tres meses y me preocupa mucho la carga de intereses.