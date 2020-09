[GALERÍA] Enfrentan adversidades para realizar su trabajo, viajeros

Trabajar en la actualidad para muchos implica enfrentar adversidades como el temor de contagiarse de Covid-19, o bien no llegar a tiempo a su destino a consecuencia de la toma de carreteras y casetas ante la problemática de la lucha por el agua que se vive en el estado de Chihuahua.

Personas entrevistadas por El Heraldo de Chihuahua comentan que si bien entienden el punto de vista de quienes se manifiestan, esto representa para ellos el tener que dormir en la carretera hasta tener la oportunidad de continuar con su trayecto, o desviar el camino por rutas alternas recorriendo kilómetros de terracería.

Mientras que para algunos es un todo un reto llegar al lugar de procedencia, otros prefieren investigar con anticipación el camino alterno, en especial cuando se trata de transitar por carreteras de Chihuahua-Delicias, Chihuahua-Juárez, San Juanito- Creel, Creel-Guachochi y Gómez Farías-Ignacio Zaragoza, ya que en estos puntos pueden suceder percances ante la presencia de manifestantes, afirman los viajeros.

Si bien, algunos empleados realizan viajes cortos a lugares cercanos, no están exentos de los obstáculos que se presentan, unos duran desde horas hasta días varados si el paso se encuentra obstaculizado.

Con la pandemia en curso también existen temores de contagio, en este punto los entrevistados destacan que las respectivas empresas para las que laboran les proporcionan lo básico para un uso personal, como gel antibacterial, caretas, cubrebocas, e incluso pequeños kits para que individualmente tomen sus debidas precauciones.

Según el Inegi, para el primer trimestre del 2020 la población económicamente activa (PEA) de la entidad chihuahuense asciende a un millón 779 mil 249 personas, que representan 61.3% de la población de 15 años y más. De ésta, un millón 717 mil 680 personas se encuentran ocupadas. La población desocupada se sitúa en 61,569 personas y la tasa de desocupación correspondiente es de 3.5% de la PEA.

Por sector de actividad económica, el que absorbe el mayor número de trabajadores es el terciario, con 899,965 que significa 52.4% del empleo total en el estado. Si se considera el tamaño de la unidad económica, los micronegocios registran el mayor número de empleos en Chihuahua, con 31.8% del total en el ámbito no agropecuario, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.





Entendemos a los manifestantes, comentan trabajadores

“Por los bloqueos en carreteras se vive una incertidumbre al no saber si podré llegar a mi destino, he tenido que rodear hasta siete kilómetros; entiendo que son razonables las protestas que se están viviendo en el estado; el miedo siempre está presente ya que en Juárez y Delicias no cuentan con las medidas de protección correctas o la población no acata las que existen, por eso no llego a restaurantes ni fondas, para evitar contacto con los demás”.

Raúl Baca

“Realizo en ocasiones viajes a lugares cercanos dentro del estado, me he topado con manifestaciones en carreteras, y que aunque no se meten con nosotros y en ocasiones nos ayudan a tomar una ruta alternativa para que llegar a tiempo, también existe miedo por los contagios por Covid-19, pero he observado que muchos restaurantes tienen las medidas correctas”.

“Trabajo manejando tráiler a lugares como México, Tijuana, Nuevo León, Tijuana y Guadalajara; en la localidad de Lázaro Cárdenas, del municipio de Meoqui, me topé con una manifestación, en esta ocasión al ser de los primeros en llegar, los agricultores que traían piedras, palos y machetes pidieron que atravesara la caja del tráiler para evitar la pasada por las buenas, de igual manera comentaron que era una manifestación pacífica”.

La Vaquerita Portillo, como la llaman algunos, es una conductora de tráiler de doble remolque, “la situación de la pandemia ha perjudicado a los trasportistas, ya que desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de tener cuarentena como muchos; las manifestaciones no benefician en nada, ya que al manejar un tráiler de doble remolque no se me permite rodear, así que puedo pasar de horas e incluso días varada hasta que la situación mejore”.

“A pesar de viajar a lugares como Ciudad de México, Durango, Ensenada en Baja California y de Mexicali a Chihuahua, no he tenido encuentros con las manifestaciones, en cambio en varios puntos cercanos sí existe este tipo de situación. En cuanto a la manera del cuidado de higiene a causa de la pandemia, tomo medidas como uso de cubrebocas y gel antibacterial. Mis viajes son por automóvil y avión y en este punto no hay como tal sana distancia, se responde un cuestionario para poder ingresar, pero al momento de estar a bordo nos encontramos uno cerca del otro”.

“Es difícil aprender a sobrellevar una pandemia, sin embargo parte de mi trabajo es viajar, por lo que busco siempre contar con las medidas sanitarias necesarias para cuidar mi salud con materiales que proporciona la empresa como medida preventiva y en cuanto a los bloqueos que han ocurrido, entiendo la situación que vivimos en nuestro país; en mi opinión, un bloqueo va más allá de quitarle tiempo a alguien”.

“Viajo constantemente a Juárez por carretera en la cual se han visto bloqueos de las mismas y es desesperante ya que se hacen filas kilométricas y tienen que esperar a que haya movimiento, lo que en ocasiones causa que el trabajo no sea cumplido; en referencia al Covid-19 la empresa tomó sus medidas aislando a los contagiados y haciendo pruebas a los que no mostraban síntomas”.Corregida