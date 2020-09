[GALERÍA] Enfrentan dificultades por educación virtual, estudiantes de preparatoria

A raíz de la pandemia que obligó a los estudiantes a tomar clases desde sus hogares, algunos de ellos comentan la diferencia de recibir la educación en instituciones públicas y privadas, mientras que los primeros sólo tienen contacto con sus maestros entre dos y tres horas al día, los inscritos en instituciones privadas tienen horario prácticamente similar al de la escuela presencial; ambos grupos a través de plataformas digitales.

Preparatorias particulares utilizan plataformas en las que se imparten clases monitoreados por sus maestros que evitan el que obtengan respuestas en páginas ajenas a las indicadas, en comparación, jóvenes que cursan estudios en bachilleratos públicos tienen acceso abierto a utilizar internet, comentó una de las estudiantes entrevistadas por El Heraldo de Chihuahua.

Según entrevistados, es diferente la educación en colegios particulares a la de escuelas públicas, en los de paga el número de estudiantes es menor y a esto se agrega que los docentes estaban más familiarizados con uso de plataformas.

Anahí Cárdenas, alumna de bachillerato, comenta: “Desde el principio todo ha sido difícil, ahora las clases son menos y los trabajos más, me lleva todo el día hacer tareas y proyectos escolares”; Idaly Salazar dice: “Ha sido muy diferente la forma de aprender en una sesión de 40 minutos, ya sea por Google Classroom, Meet o Zoom, los profesores intentan explicar un tema del que encargan trabajo para toda la semana”.

Saúl Velázquez, estudiante de quinto semestre de Bachilleres, agrega: “Desde el principio hubo descontrol por parte de los directivos y de los profesores, no se organizaron para dar aviso del inicio de clases y la asignación de los maestros a los grupos, los profesores necesitan orientación tecnológica, porque los problemas que surgen en las plataformas son más por la falta de preparación de los maestros que por otras situaciones, no todos son malos, hay algunos que sí se prepararon”.

Diego Castillo, quien cursa el último año en colegio particular, agrega: “Es cansado tener clases de manera virtual, debo conectarme de las 7:30 a las 14:15 horas, con ocho clases al día, además de cuatro horas diarias para realizar tareas y una hora de deportes una vez a la semana”.

Doris Velázquez, quien cursa actualmente la preparatoria, afirma: “Las clases han sido difíciles, ya que el aprendizaje no es el mismo a través de una pantalla, los profesores son muy capaces, pero no es fácil pasar horas frente a una pantalla, son hasta doce horas frente al monitor”.

Nahomy Suárez dice: “Es difícil entender las clases, es diferente ya que no estoy acostumbrada, pero he observado que muchos profesores se esfuerzan y gracias a eso he tenido buenas experiencias con ellos”.

Los jóvenes afirman estar conscientes de que la situación también es complicada para sus maestros, ya que algunos de ellos dicen no están familiarizados con la tecnología y es necesario tenerles paciencia, finalizan.