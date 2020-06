[GALERÍA] Entre las más vulnerables a Covid-19, pacientes con cáncer

El no tomarse de forma adecuada sus medicamentos agrava el riesgo que corren personas que padecen cáncer, comenta Thelma Manzano, directora de Fundación Cima; resalta que la pandemia por Covid-19 ha provocado como daño colateral esta situación ya que los recursos están distraídos por la emergencia sanitaria.

Los pacientes oncológicos tienen miedo de acercarse a los centros de salud -dice-, están conscientes de que se exponen a un contagio y son personas con un factor alto de riesgo, pues tienen el sistema inmune deprimo ya que está ocupado, peleando contra la enfermedad.

En el estado mueren cerca de 2,600 personas cada año víctimas de cáncer, afirma la directora de Fundación Cima, el número de enfermos es muy variable y muy relativo, cambia constantemente porque cada día hay una persona diagnosticada u otra que falleció, por ello se ha simplificado a la fórmula de 6 personas una muere.

En México fallecen cada hora nueve mexicanos por causa de cáncer, es un problema muy serio y con altos índices de mortandad. Lo más contrastante es que el 70% de las personas diagnosticadas pueden salvar su vida con un tratamiento oportuno y adecuado, pero -continúa-, en México no se tienen las condiciones para tratamientos, comenzando con la gente que no se acerca hacerse los estudios necesarios para la detección temprana y otra problemática surge cuando tienen un diagnóstico oportuno, pero no cuentan con un sistema de salud que le responda rápido y de la mejor manera.

Es fundamental el apoyo a pacientes con cáncer y no solamente en lo que respecta a sus tratamientos médicos, también sicológico para que sobrelleven de la mejor manera esta difícil lucha, afirman especialistas en salud mental.





Todo comenzó hace 26 años cuando me detectaron cáncer en la tiroides, hace 4 años me detectaron cáncer de seno y a la fecha sigo en control cada seis meses de mis quimioterapias y revisiones cada mes.

Tenía la cita en mayo y me la cambiaron hasta agosto por lo del Covid-19, sólo fui a mi chequeo en abril y me dieron receta para dos meses, sí me da miedo ir al hospital por algún contagio por mi vulnerabilidad.

Estoy viviendo el Covid-19 saliendo sólo lo necesario, es difícil, pero creo que tuve más miedo cuando comencé con el cáncer a lo que está sucediendo ahorita, son situaciones diferentes.

Es triste, desesperante el no poder vivir una vida cotidiana normal, ya que se acaban muchas libertades y convivios, sí se desespera uno, pero parece ser que nos vamos acostumbrando; por el hecho de padecer cáncer hay que cuidarse mucho más, inclusive del sol.





No hay medicamento, aunque se quiera comprar no lo tiene el laboratorio y está la situación muy difícil; ahora como voluntaria de Grupo Reto ayudo a mujeres que padecen cáncer de mama, pero es muy frustrante porque no puedo estar cerca de ellas ni llenarlas de energía, por el Covid-19 no les podemos brindar ese calor que ayuda.

Y peor aún es que están desesperadas porque no hay medicamentos, el costo es muy alto; las personas que están en tratamiento y las que estamos en remisión (aún no se les da el alta), tenemos un alto grado de vulnerabilidad.

Hay mucha gente con cáncer que no tiene automóvil y tiene que hacer uso del transporte público.

En mi caso personal tenía una empresa, estaba casada con 19 años de matrimonio y a mitad de mi tratamiento me dejó el marido, se llevó el negocio y me quede sin nada, fue muy complicado, tuve ayuda de todas mis amigas y mucha gente, y lo peor de todo es que nadie me contrataba para algún trabajo.

Hace 7 meses mi abuelita se enfermó y compró una camioneta para trasladarla, es una camioneta de traslado de personal, tiene una rampa y la gente comenzó a pedirme servicios y es la que estoy trabajando ahorita con todas las precauciones, para llevar y traer gente que no puede caminar o que su familia no la puede sacar por el mandado y es como me estoy financiando para poder comer.





Estoy batallando por un medicamento que no hay por el desabasto y me sale muy caro, con lo de la pandemia es mucho el miedo porque las defensas están muy bajas. Soy de Parral, y el proceso de revisión me lo hago en Chihuahua.

Me retiraron la mama completa retirar y en el momento uno ignora, pero me quedé en shock, pero no sabes todo lo que conlleva la enfermedad.

Ha sido un proceso muy doloroso, el 25 de junio del año pasado me dieron mi primer quimioterapia porque me pusieron una de las más agresivas y a la segunda semana se me comenzó a caer el cabello, sientes morirte porque sientes mucho cansancio, el sabor de tu boca es muy fuerte, no tiene sabor la comida y de ahí he pasado por ocho quimios, aún sigo en tratamiento, me quitaron 24 ganglios, 22 eran malos.

Fue un duelo muy fuerte el que yo viví y sigo viviendo, pero ya un poco más tranquila gracias a los grupos de apoyo.