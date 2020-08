[GALERÍA] Esperan hasta una hora el camión, rutas alimentadoras

Entre 30 y 60 minutos esperan el transporte público personas que requieren de este medio para trasladarse a sus diferentes destinos; en opinión de algunos usuarios, no todos los choferes siguen las medidas protocolarias para disminuir el riesgo de contagio por el Covid-19, pues “unos ni cubrebocas usan, y sobrepasan el límite de pasajeros permitido durante la contingencia”.

Los entrevistados por El Heraldo de Chihuahua argumentan que las rutas alimentadoras van saturadas y a la problemática se agrega que los camiones no están aseados y permanecen por tiempo indeterminado en las paradas esperando más pasaje, a lo cual indican: “¿Para qué quieren más gente? si ya están llenos”.

“Hay personas que tosen o estornudan sin colocarse el antebrazo en la boca, no respetan la sana distancia y hay choferes que no usan gel antibacterial y permiten que suban más pasajeros de lo que establecen las autoridades”.

Con cifras de la Dirección de Transporte, hoy en día son alrededor de 60 mil pasajeros los que utilizan diariamente este medio en comparación con los 160 mil usuarios que lo requerían antes del inicio de la pandemia.

Son 300 rutas alimentadoras las que circulan en la ciudad, con capacidad permitida entre 30 y 35 pasajeros como máximo, esto como una de las medidas de protección sanitaria, dando servicio a miles de personas que viven diferentes situaciones: largo tiempo de espera, temor al contagio por falta de medidas sanitarias entre los mismos usuarios.

La verdad es que son pocos los conductores que he visto que tomen las precauciones necesarias, incluso permiten pasajeros de más; tengo que esperar el camión entre media hora o una, mi miedo al virus es porque la mayoría de las personas que van en el transporte no siguen las medidas dictadas por el Sector Salud, del mismo modo temo ser víctima de algún asalto.

Jamás he visto que se le niegue el abordaje a alguna persona, por las tardes van muy vacíos los camiones, pero por las mañanas sí sobrepasan el límite.

Sólo he observado a pocos conductores que traen su gel antibacterial, otros sí desinfectan el volante, pero son más los que no siguen las normas, ya que ni cubrebocas usan.

Hace dos meses me quedé sin coche y estoy batallando mucho, por ejemplo, espero 30 minutos o más en cada parada. Sí tengo miedo al contagio del Covid-19, sobre todo porque muy pocas personas que van en el camión usan el cubrebocas.

Y si hablamos de limpieza se quedan muy cortos, las unidades están sucias porque los mismos pasajeros no las cuidan, hay basura tirada, y asientos rayados.

Los camiones siempre van muy llenos y los choferes no respetan el límite de capacidad de usuarios. Tengo mucho miedo al contagio del Covid porque nadie usa el cubrebocas, ni los choferes, además los cuidados necesarios para evitar el contagio en el camión son nulos; asimismo, la ruta que espero tarda hasta 30 minutos.

Los autobuses vienen llenísimos, en especial los de Riberas y en las paradas permanecen mucho tiempo con la intención de que suban más usuarios, y ¿para qué quieren más pasajeros? si ya está llena la unidad, provocando con el sobrecupo que muchos vayan parados, los cuales no llevan cubrebocas, asimismo, los choferes tampoco utilizan gel antibacterial.

Me da bastante miedo el contagio, las personas van platicando y comiendo como si nada pasara; yo tomo dos camiones, Infonavit y Ruta 100, y he batallado bastante.

Sí van más saturados de lo permitido por el Departamento de Transporte. Antes de abordar observo cuántas personas van y si no hay espacio me espero al siguiente. Tengo miedo al contagio y creo que las personas que se mueven por este medio deberían tener más cuidado.

A los camiones que me he subido, los choferes y pasajeros sí llevan a cabo las medidas de higiene necesarias, pero las unidades que van a la colonia Riberas siempre van muy saturadas y no he visto mucho cambio en estas rutas, siguen normal.

Tengo mucho miedo al contagio porque tengo problemas de salud, por ello trato de cuidarme siguiendo las indicaciones que han dado a conocer por todos los medios de comunicación.