[GALERÍA] Genera estrés el home office

Debido a la contingencia sanitaria el término Home Office se volvió una obligación para las instituciones y un gran número de empresas que adoptaron esta modalidad para evitar la propagación de la pandemia por Covid-19.

Estar en un ambiente familiar y a la vez cuidar de su salud es una gran tranquilidad, afirman entrevistados que hoy en día trabajan desde sus hogares; también reconocen haberse enfrentado a una serie de situaciones que dificultan en ocasiones ejercer sus funciones laborales como cuando se realiza de manera presencial; la herramientas de trabajo no son las mismas, la conexión de internet en ocasiones es un obstáculo “porque falla o se pone lento” y el horario flexible en ocasiones se convierte en “todo el día”, puntualizan.

Janeth Macías

La ventaja es que puedo avanzar el trabajo desde mi casa sin tener que exponerme a mí, a mi familia e inclusive a la sociedad sobre el Covid-19. Además de pasar más tiempo con ellos, pero veo como desventaja que al encontrarme en casa existen distracciones que hace en ocasiones dificultan de alguna manera el horario de trabajo en casa, la experiencia que me ha dejado el home office es a ser más paciente, valorar el lugar donde trabajo, pues no en todos lados se suspendieron labores, o bien se permitió este tipo de actividad.





Fotot: Cortesía Entrevistadas

Ana Karen Díaz Corral

El beneficio de home office es permanecer en la comodidad de tu casa sin estresarte por el tráfico de la ciudad y lo que tiene en contra es que tienes más distracciones como la familia, la TV e incluso las actividades domésticas.

No considero que sea más productiva en casa, debido a que soy docente y estar frente a grupo es lo que me apasiona, tener el contacto con mis alumnos y hacer que aprendan lúdicamente. Sí considero que las distracciones son más y es estresante debido a que no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo.





Karina Rascón

Esta modalidad nos obliga a adquirir nuevos aprendizajes y de utilizar las redes sociales de manera adecuada, así como apoyarnos en ellas para realizar nuestras actividades; lo que veo en contra de trabajar en casa es la disminución del contacto con las personas de manera física.

Debemos adecuarnos lo más posible a nuestra rutina antes de la contingencia, de esa manera no habrá distracciones, sin embargo, para aquellas situaciones ajenas, como las madres que deben estar haciendo tareas con sus hijos y al mismo tiempo trabajar, es muy complicado.





Edna Aguayo Serrano

El home office me ayuda a no sufrir por el tráfico, ahorrar tiempo, tener horario flexible y más tiempo con la familia, aunque sí requiere de mucha disciplina porque hay muchas distracciones y el prestar atención a la casa e hijos no permite cumplir al 100% con las responsabilidades laborales.

Esta experiencia me ha permitido valorar el ambiente laboral, lo virtual nunca sustituirá el trato con las personas que hoy extraño tanto.

Selene Meza González

Actualmente puedo combinar mis labores de madre y mi trabajo, así como el ahorro de traslado y comida; como desventaja veo la falta de interacción con las personas involucradas en mi trabajo.

Creo que presencial y virtual ambas formas son productivas ya que cuento con herramientas para llevar a cabo mi trabajo; como madre de familia considero que la principal distracción son los hijos, sin embargo no es estresante si se distribuye los tiempos de manera correcta.

Liza Guadalupe Alvarado

Gracias al home office puedo realizar mi trabajo de una manera más cómoda, sin horario que cumplir y al mismo tiempo comparto tiempo con mi familia aunque sí son muchos los factores de distracción y estoy consciente del aumento que tendrán mis servicios el próximo mes.

Por mi tipo de labor requiero diversos materiales que tengo en mi oficina y no puedo disponer de ellos para el trabajo en casa, además de que el trabajar y al mismo tiempo convivir con los demás integrantes de mi familia y todos dedicándonos a diferentes cosas, genera un ambiente de tensión.

Rebeca Celis

La ventaja con home office es que puedes equilibrar una vida familiar en combinación con lo laboral dándole a cada uno su propio tiempo y prioridad; la desventaja es que si no se tiene autodisciplina y se es privativo las distracciones del hogar y la familia son muchas.

Considero que dadas las circunstancias me obligo a ser más productiva ya que la combinación entre dos tareas que es casa y oficina requieren gran organización.

Ilse Ochoa

Lo positivo es que evitas perder tiempo en traslados, hay menos contaminación y ahorras en combustible. Lo negativo es que extrañas la convivencia presencial con tus compañeros de trabajo.

Definitivamente me considero más productiva haciendo home office.

Sobre trabajar en esta modalidad he aprendido que es muy importante el cumplir el horario de manera puntual, vestirte propiamente porque realmente aún estando en casa estás desempeñando un trabajo.

Edilia Romero

La ventaja es que el trabajo lo recibes de manera personalizada, que si hay dudas pueden volver a leer la información o videos incluso video llamadas, que el tiempo no es una limitante.

La desventaja es que algunos no cuentan con servicio de Internet, celular o algún otro medio electrónico que les permita el acceso y que no están familiarizados con el manejo de las TIC's

Es de suma importancia entrelazar la tecnología con cualquier ámbito y más en el educativo, para trascender en un mundo globalizado. Que es importante seguir actualizándose a través de tutoriales, cursos, etc. Y que nunca se deja de aprender, que los límites los establece uno.