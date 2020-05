[GALERÍA] Los otros héroes del Covid-19

Tras la declaración de la emergencia sanitaria a nivel nacional, las actividades no esenciales fueron clausuradas, lo que generó calles vacías, parques sin vida y cientos de negocios con cortinas abajo; sin embargo, no todo se ha paralizado, pues para que algunos se mantengan en su casa viviendo lo más normal posible, hay héroes afuera que tienen que seguir trabajando para no detener la subsistencia social.

Entre ellos se encuentran los encargados de proveer electricidad a los hogares, aquellos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se mantienen al margen de las pérdidas de luz en ciertos sectores de la ciudad, pues en esta temporada dicho servicio se ha convertido más necesario que nunca.

Así mismo, los recolectores de basura, como siempre, tienen una gran responsabilidad social, gracias a ellos la ciudad permanece limpia y estable, pues sus actividades no han sido suspendidas en esta pandemia.

Para la mayoría de los ciudadanos el tener acceso a tiendas de autoservicio es fácil, rápido y accesible gracias a que la mayoría de ellas se encuentran localizadas cerca de los hogares. De igual manera, para que dichos establecimientos puedan continuar con su operación regular, éstos deben trabajar de la mano con surtidores de productos esenciales tales como leche y pan.

El control en los supermercados se ha convertido en pieza fundamental para evitar el contagio, por lo que los guardias de seguridad han tenido que organizar a los clientes, despachar gel antibacterial y estar al pendiente de la entrada de las personas a las tiendas. Junto con los cajeros, su labor ha sido primordial para el suministro de víveres del hogar.

La pandemia también impulsó la venta de cubrebocas, gel antibacterial y medicamentos en farmacias, pues según la Asociación Nacional de Farmacias (Anafarmex), tan sólo en el mes de marzo, las ventas se incrementaron en un 40 por ciento, mientras que el envío a domicilio aumentó un 35 por ciento, por lo que los empleados de éstas continúan con su trabajo habitual.

Para las plataformas digitales de entrega de comida a domicilio, la situación actual ha incrementado sus ventas, pues para muchos ciudadanos el poder pedir alimentos de su restaurante favorito se ha convertido en una gran opción.

Por otra parte, el servicio de la información también se ha consumido a gran escala gracias al interés del público por mantenerse actualizado en las novedades de la pandemia. Los fotógrafos y reporteros de distintos medios de comunicación permiten la observación de hechos e imágenes que retratan mejor la situación actual.

Por último, en la lista de oficios que siguen laborando día tras día, y, que sin éste ninguno de los servicios anteriores pudiera llevarse a cabo, se encuentran los despachadores de gasolina, pues su función es esencial para el traslado de bienes y productos de todo tipo.