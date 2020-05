[GALERÍA] Mandan mensaje de aliento, influencers chihuahuenses

Ante la llegada de la etapa crítica del Covid-19 al estado, algunos líderes en redes sociales comparten un mensaje de aliento a la ciudadanía, pues comprenden que el confinamiento social comienza a causar estragos.

Su influencia en la sociedad va más allá de la publicación de una fotografía en la red, ya que con su contenido han logrado impactar de manera positiva a chicos y grandes, siendo congruentes al compartir que, con trabajo, disciplina y dedicación todo se puede lograr.

Un mensaje de aliento, en ocasiones, puede dar un nuevo respiro en situaciones difíciles, por lo que hoy, además de exhortar a la ciudadanía a seguir en casa, comparten unas palabras de esperanza.





Fotos cortesía influencers

“Después de la tormenta, siempre llega la calma. Es difícil, lo sé, hemos estado días encerrados, se ha paralizado todo, nos ha tocado estar lejos de los seres que amamos, nos ha tocado vivir días de angustia, de estrés, días difíciles, pero también nos ha tocado valorar aquello que jamás habíamos valorado. Hoy más que nunca, nos toca demostrar la grandeza y la unión que solamente a los norteños nos caracteriza. Contribuyamos desde donde podamos, cómo podamos, consumiendo y apoyando a negocios locales. Es momento de mantenernos unidos, de apoyarnos unos a otros, de ser empáticos y de proteger a los más vulnerables. ¡Vamos a salir de ésta!”.





“El miedo, la incertidumbre, la ansiedad, todo eso que sientes es normal, respira, todo va a estar bien”.

“Es importante tomar las precauciones adecuadas en esta situación, debemos seguir las sugerencias proporcionadas por los expertos y salir de casa sólo por lo esencial. Está en nuestras manos reducir el número de contagios, y recordar ayudar siempre a quienes más nos necesitan”.

“Céntrate en lo positivo, rodéate de tu familia y has crecer la relación, proponte soluciones no problemas y dudas, establece una rutina y metas a un plazo fácil de cumplir, busca y llénate de todos esos detalles que te hacen feliz. Valórate, quiérete y trabaja en tu estabilidad emocional, vive simple, espera menos y da más. El mundo está tomando una pausa para trabajar en él y regenerarse. ¿Por qué tú no? Suelta y confía, que esto también va a pasar”.

“Esta es una prueba donde debemos mostrar lo que nos caracteriza: la valentía, el optimismo y la virtud de ver el vaso medio lleno. ¡Bríndale felicidad y apoyo a ti y a quien esté contigo!”.

“Somos parte de un TODO. Lo que estamos haciendo es por un bien mayor, el cuidarnos y cuidar al resto. Es normal extrañar esa libertad de estar cerca, pero para mantenerme y mantenerte sano debemos entre todos mantener esa distancia. Seamos conscientes y actuemos con congruencia y coherencia. ¿Se imaginan el día que todo esto pase y todos salgamos de nuestras casas?, bendita la vida que nos permitirá presenciar eso, conciencia colectiva, amor comunal, un nuevo día para TODOS. ¡Yo, ya quiero llegue ese día!”.

“Aún en casa, con distancia y en plena adversidad la vida merece ser celebrada, que no se nos olvide que el corazón sigue latiendo y que vivir es un regalo. ¡Celebra la vida!”.

“Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan sólo de estar vivos. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Entenderemos lo frágil que es estar vivos, sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Y todo será un milagro. Y todo será un legado y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. ‘Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado’. Alexis Valdes”.