[GALERÍA] “Miedo al hambre y a la delincuencia más que al Covid”, incertidumbre

“La situación el Covid-19 se suma a muchos de los problemas que ya veníamos arrastrando” comentan chihuahuenses quienes hablan de pobreza, inseguridad o incertidumbre por el mañana solo por mencionar algunos; si bien, expresan su miedo a resultar contagiados o algún miembro de su familia enferme, también se muestran temerosos por los daños colaterales de la pandemia.

Ser víctimas de la delincuencia es uno de los temores ue aquejan a ciudadanos entrevistados “tengo miedo a que me asalten porque ya me ha pasado y se siente horrible”, comenta Omar Vázquez otros dijeron: “a no tener para comer, a no saber qué va a pasar ni cuando se termine esto”.

“Si no trabajo, no como” comentan algunos y hay quien dice “A estas alturas, miedo a nada”; las opiniones son diversas según lo que se haya sufrido pero el común denomidar es: contagiarme, no tener dinero para comprar comida o que le pase algo a un ser querido.

En las zonas más marginadas de la ciudad como es el Cerro Grande habitantes externan dos grandes miedos: el hambre y la violencia se viven en el día a día.

Trabajadores en el sector informal que viven al día, especialmente en el contexto urbano, se han quedado sin fuentes de ingreso debido a la contingencia sanitaria y ello viene a agregarse a sus muchos problemas ya existentes antes de que llegara el virus por lo que afirman que la incertidumbre es la que más daña.

.- “Le temo a la delincuencia porque me han asaltado varias veces y es muy feo vivir con miedo”.

.- “Tengo mucho miedo a perder a un familiar en esta pandemia porque no sabemos a quién nos va a tocar enfermarnos”.

,. “Siempre me ha preocupado no ver a mis hijos realizados antes de morir y luego llego este virus, me siento peor porque no se sabe que va a pasar”.

.- “Le tengo mucho miedo a la delincuencia y a los abusos de la gente”.