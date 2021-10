[Galería] Omar Soto y Carlos Mayen imparten taller de belleza

Todo un éxito fue el Taller de Actualización de Uñas, Técnicas Mixtas y Decoración organizado por el diseñador de imagen con más de 10 años de trayectoria, Omar Soto quien en esta ocasión contó con la participación de Carlos Mayen, artista reconocido especialista en uñas y el cual viajó procedente de la ciudad de México para impartir el seminario; cabe destacar que actualmente Mayen compite por el Oro Azteca en la Olimpiada Internacional.

Más de una década respaldan a Omar Soto dedicado también a la academia a través de la cual comparte conocimientos con personas que se dedican a la aplicación de uñas y estilismo quienes utilizan técnicas vanguardistas gracias a las clases que son impartidas por el asesor de imagen quien se distingue porque quienes se le acercan alcancen la mejor versión de sí mismos.

La Academia de Diseño de Imagen ubicada en Avenida Juan Escutia No. 1059-C planta alta y la Academia de Arte y Belleza con dirección en Matías de Anchondo No. 219 en San Felipe tienen abiertas sus puertas para recibir a los interesados en actualización y aplicación de uñas así como cambio de imagen asesorados por Omar Soto quien también ofrece cursos de estilismo con duración de 7 meses de lunes a miércoles de 9 a 11 de la mañana y de 12 meses todos los sábados de 11 a 3 pm y domingos de 9 am a 1 pm.

Si quieres conocer más información contáctalo en Facebook Arte y belleza, Academia e Diseño de Imagen y Diseño de Imagen Omar Soto.