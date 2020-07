[GALERÍA] Piden semestre presencial, universitarios

Ante la incertidumbre de si vuelven o no a clases presenciales ya que todo depende del semáforo epidemiológico, futuros profesionistas se manifestaron a favor de regresar a las aulas resaltando que la educación virtual resultó complicada

De 100 estudiantes encuestados, 78 dijeron si a la educación presencial mientras que los 22 restantes comentaron que las clases en línea les resultaron más “cómodas” sin embargo, puntualizaron: “muchos estudiantes no tienen acceso a internet.

En referencia a la participación de los catedráticos en clases virtuales el 70% de los universitarios afirmaron que sus profesores y maestras mostraron disponibilidad para hacer uso de las plataformas digitales mientras que el 30% restante “solo cumplieron un requisito”.

En cuestión de riesgo de salud, los jóvenes expresaron cierto temor y resaltaron la importancia de las medidas sanitarias sin dejar de lado su interés por la preparación académica teórica y práctica, esta última, puntualizaron “fue nula el semestre pasado”.

Se me hace algo tanto positivo como negativo, primero no estamos en circunstancias de estar todos en un mismo salón de clases debido a esta contingencia, pero también afecta, la manera en que aprendemos, ya que es más difícil hacerlo sin la explicación de nuestros docentes en el salón de clase; considero que el nivel de aprovechamiento disminuyó un 70% debido a la crisis sanitaria y a que algunos maestros se les dificultó el uso de plataformas.

Las clases virtuales son negativas porque gran parte de las materias son prácticas y no se tienen los conocimientos adecuados; el 60% de los maestros se adaptado la educación virtual y al restante le fue difícil.

Es positivo y negativo a la vez el regreso a clases, el 80% de los maestros se adaptó al nuevo sistema mientras el otro 20% tuvo complicaciones.

Las clases virtuales fueron negativas para nosotros los alumnos no es igual a cómo si lleváramos la educación presencial, el semestre pasado aprendí un 70% de lo que debí haber aprovechado y en referencia a los maestros, el 80% se adaptaron a las plataformas en línea e hicieron las clases un poco más rápidas y eficaces, mientras que otros simplemente no lo hicieron

Las clases virtuales son deficientes y resulta más difícil entender los temas. Además de que hay clases de laboratorio o prácticas que resultan imposible efectuarse de manera virtual

Hubo maestros que se desinteresaron por completo de la clases virtuales, volviendo la materia completamente autodidacta. Pero también hubo profesores que hicieron todo lo posible por adaptar su clase y usar distintas plataformas para una mejor enseñanza; 70% fueron buenos docentes y el 30% no.

La educación virtual es negativa, no existe un rendimiento como lo era en comparación a un semestre presencial, se necesita tener a un profesor que te explique y que te oriente, sin plataformas que los ayuden realmente no se aprovecha el tiempo. El semestre pasado aprendí 40-50% de un 100%. Alrededor de un 30% de maestros se adaptó. y el otro 70% no

En virtud de la contingencia sanitaria la comunidad estudiantil tuvo la necesidad de adaptarse a esta adversidad sin precedentes. Aunque no existe reacción perfecta a la incertidumbre, agradezco profundamente al cuerpo docente y administrativo por su esfuerzo ante los retos que representa esta modalidad. Nuestro deber como estudiantes es adaptarnos a los retos y no dejar de aprender, por lo que tengo grandes expectativas de éste próximo semestre.

Sinceramente esperaba que fuera de manera presencial porque de dicha manera siento un mejor aprovechamiento en mis clases, por lo cual siento un tanto negativo que sea de manera virtual. Realmente fueron muy pocos los profesores que se adaptaron de manera virtual en cuanto a lo que se refiere a las clases por ejemplo por medio de zoom, meet o así, fueron muy pocos los profesores que nos dieron clases.