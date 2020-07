[GALERÍA] Posponen por meses visitas a El Paso, Chihuahuenses

Con más de 4 mil 300 casos registrados por Covid-19, El Paso, Texas sigue acumulando contagios y aun así, miles de chihuahuense esperan la apertura de la frontera para visitar en plan de compras, a la ciudad vecina.

“El miedo es latente pero no por ello vamos a dejar de ir” comentan chihuahuenses que esperan pronto viajar a El Paso donde muchos de ellos, tienen familiares que no han visitado desde el inicio de la pandemia.

Entre 2 y 4 veces al año es la frecuencia con que viajan habitantes de la ciudad de Chihuahua a la llamada “Ciudad del Sol” que actualmente cuenta con un atractivo plan de descuentos en diferentes artículos y productos que resulta contraproducente para los consumidores mexicanos que desean comprar pero “no pueden pasar”, y agregan: no es lo mismo realizar pedidos en línea.

La crisis económica es otro tema que preocupa a los chihuahuenses que visitan por lo menos cada 6 meses El Paso, ya que destacan, el aumento del dólar pone en riesgo los viajes que ya eran costumbre en especial en vacaciones de verano e invierno.

Cuando las autoridades indiquen que sea seguro, regresaremos dicen “los compradores” resaltando que algunos de ellos están apostando por los productos locales ya que afirman, “es importante apoyar a la economía del estado”.

Luego de que abran la frontera esperaré unos meses para visitar El Paso, Tx; no tengo miedo de ir siempre y cuando se tomen las medidas requeridas; antes del Covid-19, lo visitaba cada 6 meses o menos para realizar compras y estoy consciente que debido a la crisis económica ya no será posible ir con esa frecuencia.

Si me gustaría ir de compras de nuevo ya que es lo que me relaja mucho y me gustaría poder visitar el Paso en vísperas de la Navidad; tengo miedo de ir pero seguiremos cuidándonos y tomando las medidas preventivas, mis viajes eran cada seis meses en plan e compras y espero poder seguir haciéndolo.

No pienso ir en un tiempo, antes de la pandemia iba 4 veces al año para realizar compras; si volveré, pero cuando se regule la economía.

No me gustaría ir pronto por precaución. Prefiero esperar a que todo esté más controlado ya que si siento temor por el número de contagios que hay en el Paso, antes de la crisis sanitaria iba de 3 a 4 veces por año en plan de compras; en el futuro creo que cambiaría mi perspectiva con respecto a las compras fuera de mi país, me gustaría más contribuir a la economía de México y en especial Chihuahua

No pienso visitar el Paso, Tx, pronto para no exponerme a un contagio; no voy mucho salvo cuando me reúne con mi familia, aproximadamente dos veces al año en lan de compras y pienso que con la situación económica será más difícil.

Regresaré al Paso, Texas, cuando las autoridades lo permitan y ya esté controlada esta situación si quisiera ir, ya que tengo familia que vive allá. Viajeré cuando esta contingencia pase y siguiendo todas las medidas preventivas e indicaciones de las autoridades ya no tenemos por qué tener miedo a retomar nuestra rutina diaria, es algo con lo que vamos a tener que vivir a partir de ahora; anteriormente iba al menos 3 o 4 veces al año a visitar a la familia y de compras; lamentablemente el precio del dólar en estos momentos es muy elevado, la que hace que el viajar a el El Paso, Tx. sea cada día más caro, pero se hace el esfuerzo para poder visitar a la familia.

No tengo planeado ir a El Paso en un tiempo aún y cuando abran la frontera; antes del Covid-19 iba dos veces al año de compras y de paseo y por el momento mis prioridades son más locales.

Visitaré El Paso cuando sea seguro y se dé luz verde para viajar, y sea responsable empezar a salir. La verdad, no tengo miedo de ir en todos lados estamos igual. Me gusta ir de compras y pienso que en un futuro será más difícil por la situación económica.





Si se llegara a controlar la pandemia iría a finales de año. Frecuentaba la ciudad vecina dos veces por año y hoy en día está muy caro el dólar esperaría a que baje un poco ya que no es redituable el gasto.

Claro que si quiero ir a El Paso al término de la contingencia. Antes de la pandemia iba una vez al mes o con más frecuencia si es posible en plan de compras y de negocios, y de visita a ver a mi esposo que allá trabaja.