[GALERÍA] Quieren volver al trabajo, cansados del home office

Chihuahuenses que realizan home office debido a la emergencia sanitaria, resaltan su deseo de volver de forma habitual a sus labores. De un total de 80 personas encuestadas, el 100 % dio respuesta afirmativa al cuestionarlos si quieren regresar a su área de trabajo.

Si bien –dijeron-existe cierto temor a un contagio por regresar al trabajo, es más el miedo a perderlo o no tener dinero para cubrir las necesidades básicas; el 65 % se consideró menos productivo con la modalidad de trabajar desde casa debido a las distracciones que surgen en el hogar y esta experiencia fue de gran utilidad para valorar la importancia de la socialización y la convivencia.

Respecto a si han recibido capacitación para su próximo regreso el 87% resaltó que no se les han dado indicaciones específicas, de no recibir algún instrucción previa, se basarán en las medidas que desde el inicio de la pandemia, establecieron autoridades de salud.

Si se acostumbraron o no a estar en casa los últimos meses, el 57% dijo que si y el 43% afirmó que no les desagradó pero extrañan la rutina del ir y venir todos los días y subrayaron que aprovecharon el tiempo para convivir con la familia, realizar arreglos necesarios en casa y practicar rutinas de ejercicios.





El trabajo es necesario y esencial en estos momentos las personas necesitamos tener un sustento para nuestra familia, necesitamos llevar alimento a la mesa de nuestro hogar y cumplir con servicios cada mes. Tengo miedo sí, pero tengo más precaución al momento de salir de mi hogar.

Estoy ansiosa por volver a trabajar el regreso me hace feliz por qué el encierro conlleva, depresión y estrés. Laborar en casa es productivo pero en lo que a mi respecta no solo llevarlo teóricamente, tengo que practicarlo. Disfrute estar en mi casa y a mi familia, trate de comprender a cada uno y hubo mucha comunicación y acercamiento.

Es muy bueno que ya comenzamos a trabajar, ya que tenemos un despacho de abogados y estamos sujetos a que las instituciones con las que nos desenvolvemos no digan la manera en que vamos a regresar. No tengo tanto miedo al contagio por regresar a laborar pero aun así tomo precauciones. No hemos recibido capacitación de nadie somos independientes, dependemos de la información que se le da al público en general. Disfrute mucho estar en contacto con mi familia.

La pandemia es un conflicto demasiado fuerte en donde entra la situación económica y por otro lado la cuestión de la salud. Ahí está el dilema de las autoridades y tenemos que reconocer que el virus es algo que llegó para quedarse. Lo que tenemos que hacer es cambiar muchos hábitos. Los trabajos en casa lo está uno haciendo, Esperemos que las condiciones cambien. Trabajar de forma virtual es un mar de diferencia. Por el momento no se han dado indicaciones de cómo se va a regresar. Disfruto estar más en casa, ya que antes no participaba en actividades del hogar.

Es necesario regresar por la economía porque se está derrumbando pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con las medidas sanitarias que las autoridades están pidiendo. Siempre hay un temor, pero la vida sigue, por las noticias porque el Covid-19 si existe y te puedes contagiar de la persona que menos te imaginas. Claro que quiero volver al trabajo, hay que aprender a vivir con el virus de una manera ordenada. Se es más productivo en la oficina. Aún no recibo instrucciones de las medidas que se tomarán al regreso. Disfruté estar en casa pero estar encerrado es tedioso.

La verdad si tengo miedo de que se propague el virus en la escuela. De que tengo muchas ganas de volver si, añoro regresar a la escuela, extraño mi trabajo y sobre todo a mis niños. Porque la forma que se está trabajando no es sano para los alumnos, ni maestros ni padres de familia. Para nada se es más productivo en la casa, no hay como estar presencial esto no funciona igual, no se puede aprender igual ya que se necesita la interacción entre los alumnos a maestros. No me puedo acostumbrar a estar en casa ya que son muchos años de trabajo. Si disfruto a mi familia y realizar diferentes actividades con ellos.

Fotos: Cortesía entrevistados

Es algo controversial porque mucha gente está en desacuerdo en que volvamos a las actividades por el Covid-19 pero yo pienso que está bien que comencemos a labor, ya que soy emprendedora de las venta de productos, para mi es una puerta que se abre de nuevo. No tengo miedo porque siento que me estoy cuidando, ya que tomo mis precauciones., además es más el miedo a no tener dinero. Me adapte a esta situación y tuve la la oportunidad de descansar físicamente, el convivir con mi familia más tiempo fue muy agradable, disfrute de la lectura, practique, ejercicio y decore la casa.

Los meses que llevamos en home office han sido complicados y el trabajo más pesado, siento emoción por el regreso siento emoción y quiero regresar. En la empresa nos dieron tres cursos de capacitación del IMSS y el interno de la empresa, cada miércoles nos informan si cambia el semáforo por si hay que estarnos más tiempo en casa. Extraño mis rutinas pero este tiempo fue para valorar un poco todo lo que tenemos, convivo más con mi familia y remodelé la casa.

Ya es necesario volver a la normalidad para que todo mejore, podamos tener más ingresos, solventar gastos y estar ocupados. No tengo miedo porque todos los días me encomiendo a Dios y ya regresando a las actividades o al trabajo toma las debidas precauciones. Se requiere volver para sentirse más productiva, no me han dado capacitaciones para el regreso, si me acostumr a estar en casa y disfrute a mi familia.





Es necesario restablecer la economía, me gusta mucho lo que hago, el interactuar con la gente y la convivencia me llena mucho de vida. Me desempeño mejor en la tienda, porque me dedico a las ventas. Me han comentado como vamos a regresar con todas las medidas necesarias de seguridad. Me gusta la rutina, el salir al trabajo y hacer mis actividades cotidianas. Por otra parte tuve la oportunidad de hacer cosas, como pintar y limpiar.

Me gustaría regresar, siento que es necesario aunque si me da mucho miedo más que nada por el contagio. Soy más productiva en mi área de trabajo. En lo que a mi respepecta si se están dando todas las capacitaciones para el regreso me agrado estar en la casa, pero también tengo la necesidad de volver.