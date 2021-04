[GALERÍA] Reina Intercontinental 2021, Karina Córdova Carrillo

Con 24 años de edad y con la carrera de Cirujano Dentista de la UACJ, Karina Córdova Carrillo, de Ciudad Juárez, representó a México en el concurso Reina Intercontinental 2021 que se llevó a cabo en Costa Rica, siendo la ganadora de este gran evento, en la categoría Miss Petite, por lo cual este medio de información tuvo la oportunidad de poder entrevistarla y saber sobre su experiencia en este concurso.

“Es un gran orgullo el poder haber ido a representar a mi país, a mi cultura, mi gente a nivel internacional y poder dar a conocer mi proyecto social y sobre todo traernos la corona, porque eso significa que México hizo un buen trabajo destacando sobre otros países a nivel mundial”.

Su proyecto social es sobre campañas de prevención de la salud bucal, al ser cirujano dentista, pues uno de los requisitos para poder participar es que cada uno de las países presente un proyecto, ya que el fin del concurso es pro salud, siendo una de sus funciones como reina actual desempeñar estas tareas en favor de la ciudadanía, asimismo, es el único certamen que dona pelucas a todas las personas con cáncer de distintos países del mundo.

Sobre el sentimiento que tuvo al escuchar su nombre como ganadora dice: “Primeramente estaba en shock, como que no sabía si habían dicho México o no, si era un sueño, pero muy contenta y emocionada, y pues yo siempre dije desde un principio yo no iba a una competencia, yo iba a conocer otra cultura y a presentar mi proyecto social, a disfrutar y que pasara lo que tuviera que pasar”.

Su pilar a seguir y a quien admira es Malala, “porque a pesar de su corta edad trabajó y luchó en pro de los derechos de los niños, de las mujeres y sobre todo hizo frente a la represión que hay en su país”, dio a conocer.

Karina Córdova es una mujer muy preparada ya que entre sus facetas es una bailarina profesional, a los 10 años de edad ingresó a la Academia Expresión, igualmente fue maestra de jazz a los 15 años, y modelo desde los 17 años, cualidades que combina y que no dejaría ninguna, ya que dice que todo ello la complementa.

“Todo se puede lograr con trabajo, perseverancia y qué mejor que tu motor sea ayudar a los demás”