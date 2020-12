[GALERÍA] Reina por partida doble, Andrea Meza

Este domingo, la chihuahuense Andrea Meza se convirtió en la primera mexicana en portar dos importantes coronas nacionales, ya que habiendo representado a nuestro país en 2017 en Miss Mundo, ganando el título de Miss Mundo Américas, obtuvo el título de Mexicana Universal, lo que la lleva directo al certamen Miss Universo 2021, en fecha y lugar por definir.

Desde que inició la concentración el pasado 3 de noviembre en un hotel de Juriquilla, Querétaro, Andrea destacó en los retos de acondicionamiento físico, comunicación, fotografía, pet friendly, pasarela y, en la última semana, el de Mujer Superpoderosa.

“Ser determinada y disciplinada me ha llevado a conseguir mis metas. Esa ha sido mi clave del éxito, soy fiel creyente de que tener claras tus metas y trabajar por ellas te llevará lejos. Ese es mi súper poder como mujer…”, posteó en su página de Facebook.

La gala comenzó con el desfile de presentación de las 30 aspirantes a la banda de MxU luciendo vestidos casuales, todas en color negro.

Luego de entregar los últimos reconocimientos de los patrocinadores se nombraron las 15 semifinalistas: Baja California, CDMX, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, quienes desfilaron en traje de baño y vestido de noche, siendo calificadas por su seguridad, proyección y desenvolvimiento en el escenario.

Así llegamos al Top 10, integrado por Brenda Smith (CDMX), Andrea Meza (Chihuahua), Ivonne Barocio (Colima), Andrea Bazarte (Nuevo León), Ángeles Castro (Oaxaca), Camila Canto (Puebla), Karen Bustos (San Luis Potosí), Débora Hallal (Sinaloa), Karla Ochoa (Sonora) y Natalia Elizarráras (Yucatán), quienes desarrollaron cada una un tema propuesto por el jurado con un tiempo límite de 40 segundos.

La primera en tomar el micrófono fue precisamente Andrea Meza, con el tema de Educación.

“Lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y el ejemplo que hemos recibido es lo que nos va forjando como personas. En mi caso, soy las enseñanzas de mi madre, el ejemplo de mi padre y lo que he estudiado en la escuela. ¿Cómo es que no nos damos cuenta del poder que tiene enseñarle a una persona a pensar, no qué pensar? Imaginen lo diferente que sería el mundo”, expresó la chihuahuense.

Luego de escuchar a las finalistas se hicieron los primeros nombramientos: Andrea Bazarte, Mexicana Hispanoamérica; Ana Karen Bustos, Mexicana Charm Internacional; y Ángeles Castro, Mexicana Latinoamericana.

Tercera finalista, Camila Canto; segunda finalista, Brenda Smith; y primera finalista, suplente en caso de que la ganadora no pueda asistir a Miss Universo, Débora Hallal.

El momento crucial había llegado, Lupita Jones, coordinadora nacional, apareció con la banda para la ganadora de Mexicana Universal, Andrea Meza, quien recibió la corona de manos de Claudia Lozano, suplente de MxU 2019.

Perfil

Alma Andrea Meza Carmona tiene 26 años, mide 1.80 m y se graduó en marzo de 2017 de Ingeniería en Software por la Universidad Autónoma de Chihuahua.