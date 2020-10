[GALERÍA] Rompen estereotipos, mujeres en el trabajo

La desigualdad aún en esto tiempos es notoria, las críticas son severas when se desarrolla un trabajo que para muchos es considerado “terreno de hombres”, en Chihuahua, se está lejos todavía de alcanzar la equidad de género pues desde seno familiar hasta las empresas se reciben los comentarios sexistas; lo contradictorio es que muchos de estos provienen de las mismas mujeres, afirman profesionistas chihuahuenses que se desempeñan como físicos nucleares, pilotos de aeronaves, músicas y geólogas.

La educación que se brinda en la familia es fundamental, afirman las entrevistas que han tenido que enfrentar retos para ejercer la profesión de su elección, lo cual dicen, “no es fácil pero se logra con disciplina y tenacidad, sin temor a ser menos que cualquier otra persona sin importar el género ”.

La capacidad es mental y no cuestión de género agregan, destacadas mujeres que también se confiesan apasionadas de lo que hacen, desde pilotear una aeronave, interpretar las mejores notas musicales, realizar investigaciones y descubrimientos y hasta conducir un tráiler de doble remolque.

“La trascendencia se logra con la educación que brindamos a nuestros alumnos y con las investigaciones importantes que ofrecemos una sociedad para un bien común” destacaron a Isela González, maestra y músico y María Elena Montero, física Nuclear.

Preparase es la clave, afirman, desde estudios universitarios cuando se tiene oportunidad de realizarlos hasta la práctica constante, “yo soy e de Cuba, e hice mi doctorado en Rusia, pero hace más de 20 años llegue a Chihuahua en donde trabajo actualmente en el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados (CIMAV) del estado de Chihuahua ”dijo María Elena Montero, física nuclear“ no me he sentido insultada por mi trabajo, pero claramente hay una desigualdad cultural en México, ya que siento que aquí ven a la mujer inferior al hombre y no sólo en cuestiones académicas ”finalizó.

Las carreras no tienen ninguna pertenencia, y las mujeres son libres de estudiar y ejercer el oficio que son de su agrado, sin embargo los prejuicios de familiares, amigos y conocidos se hacen presentes, así como los comentarios positivos por cada empleo que se pensaba ser sólo para hombres, agregan las entrevistadas "yo siendo timbarista principal recibía rechazos por algunos compañeros, y comentarios como" toca tan bien que parece que el timbal lo toca un hombre ", hay opiniones sexistas, pero también halagos por el trabajo que desempeño Isela González integrante de la Orquesta Filarmónica de Chihuahua.

Hay personas que piensan que las carreras profesionales tienen género –dicen-, “es complicado pero a la vez satisfactorio, las personas al verme con mi uniforme piensan que estudio para ser sobrecargo, y los comentarios negativos en su son mayoría por las mismas mujeres” dijo Marcela Josay, quien estudia para ser piloto "pero con cada conversación de este tipo puedo hacer saber a la gente que ya hay distintas formas de ver el mundo".

“Siendo geóloga, maestra de universidad y sabiendo tocar el corno francés, que son oficios comunes entre los hombres me preguntaban con frecuencia cómo le hago para hacer tiempo en mi agenda, pero si es algo que te gusta, no te das el tiempo al contrario , es muy placentero ”expuso Vanessa Espejel.

“Para las mujeres que piensan en no estudiar o trabajar lo que verdaderamente les interesa por miedo o porque la sociedad lo establece como un oficio para hombres deben saber que se tienen que esforzar por lo que quieren y hay que trabajar para que las personas acepten cada vez más a las mujeres en distintos oficios ”finalizó Isela González.

"Las mujeres siempre participaron de la música tocando un instrumento como pasatiempo, nunca de manera profesional, ahora es diferente y tenemos libertad, quiero enseñarle a las nuevas generaciones lo que he aprendido y que sepan que no es raro ni tabú dedicarse a la música" , Comentó Angélica Bassoso quien toca el fagot en la Orquesta ”

Las profesiones pueden tener distintivos y complicaciones pero solo es cuestión de familiar para entender que todos podemos ejercerla, enfatizó Angélica.