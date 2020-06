[GALERÍA] Salen adelante jefas de familia con o sin apoyo

El 30% de los hogares chihuahuenses son encabezados por jefas de familia, según datos del Inegi, en referencia a la situación conyugal de mujeres mayores de 18 años, en el estado el 41.1% de la población femenina está unida en matrimonio, el 14.5% es separada, viuda o divorciada, el 15.7% vive en unión libre y el 29.7% es soltera.

Madres de familia que tienen a su cargo la crianza y manutención de sus hijos sin el apoyo del padre destacan que sin bien la situación es complicada, han aprendido a salir adelante, unas cuentan con ayuda de familiares y otras se valen de instituciones como guarderías para el cuidado de los menores cuando son pequeños.

“Se aprende a vivir así”, comentan, además de que sí hay vida social, contrario a lo que se piensa, afirman, ya sea cuando el hijo está al cuidado de su padre, o en casa de los abuelos, se puede convivir con amigas y salir a relajarse; disfrutan del tiempo libre al lado de los pequeños y en esta cuarentena agregan “aún más”, ya que el tiempo ha permitido estar más horas en casa, realizar actividades que muchas veces no se puede por cuestiones de agenda.

No hay que victimizarse ni pasar los días con lamentos, al contrario, el estar solas a cargo de los hijos es muestra de fuerza, agregan, además de que no por no estar casadas o vivir con alguien se es infeliz, también se disfruta la vida, puntualizan.

Fotos: Cortesía Entrevistadas

Soy abogada y madre soltera de un hijo de 10 años, se llama Nicolás Guerrero Santos, es difícil ya que soy profesionista, tengo un despacho de abogados, sigo estudiando, me estoy preparando para la maestría y puedo hacerlo gracias al apoyo de mis papás, que son los que me ayudan a cuidar a mi hijo mientras trabajo y estudio.

Aprovecho los fines de semana estar con mi hijo, la cuarentena y los juzgados cerrados me ha permitido estar más tiempo con él y aprovechar su crecimiento que es muy difícil como mamá soltera.

En cuestión económica me afecta porque soy el proveedor de la casa y el hecho de que mi fuente de trabajo esté cerrada me tiene parados mis ingresos, entonces he aprendido que tengo que saber administrarme más, y esa administración me ha ayudado a poder sobrellevar esta contingencia, porque los gastos y las deudas siguen.

El apoyo siempre lo he recibido de mis padres, hermanos y de mi novio que reconoce mi labor como mamá.

Sí tengo una vida personal por lo mismo del apoyo que he recibido de mis padres, reconocen que también me hace falta que no todo es trabajo, no todo es encierro. No descuido ni mi trabajo ni mis funciones como madre.

Soy profesionista y madre soltera de dos niñas de un año y medio, se llaman Emma y Sara, tengo un trabajo con horario flexible que me ha permitido ser madre y ahora en la contingencia permanecer en casa más tiempo realizando trabajo desde mi hogar, y asistir físicamente pocas ocasiones, ya que nos turnamos, lo que me ha permitido convivir mas con mis hijas y estar más pendiente de su desarrollo.

El apoyo más que nada en lo emocional y de educación es mi madre, ya que están bajo su cuidado, por el cual también puedo trabajar y salir adelante, en la cuestión emocional y moral está mi hermano y mi prima-hermana, que siempre me han apoyado.

Sí trato de tener una vida personal y en ocasiones nos reunimos mis amistades y yo, siempre incluyendo a nuestros hijos.

Soy madre soltera y por motivo de la contingencia y mi profesión dejo a mi única hija que se llama Ilia, encargada con mi mamá para salir a trabajar todos los días ya que soy enfermera y más que nada ahora en la contingencia tengo que siempre tomar las medidas preventivas al llegar a casa para el cuidado de mi familia.

Cuento con todo tipo de apoyo tanto de mis padres como de mi hermana; ya que mi madre cuida y alimenta a mi hija mientras voy a laborar de lunes a viernes, además mis amistades me apoyan en lo emocional.

A pesar de que sí me absorbe mucho el tiempo mi trabajo, así como el cuidado de mi hija, procuro salir en alguna ocasión con amistades y mi hermana, sin embargo, no es frecuente.

Siempre he sido muy independiente, soy madre viuda con un hijo de 12 años que se llama Jorge Alberto, para mí veía la prioridad del matrimonio, tener hijos, pero primeramente estudié la Licenciatura de Comunicación y conocí a mi pareja y decidimos tener hijos, nació mi pequeño y mi hijo tenía 2 años 8 meses cuando él falleció.

Disfruto mi trabajo y llevo una buena vida social.

Soy estudiante de Derecho, aparte estoy trabajando en un despacho de abogados, pero la situación es difícil ya que tengo tres hijos de 14, 9 y 8 años.

Cuando estaba en preparatoria me embaracé de mi primer hija, tenía seis meses de mi embarazo cuando falleció mi primer esposo, cumplí los 18 años y comencé a trabajar y conocí a José Luis, el padre de mis otros dos hijos.

Cuento con el apoyo de mis padres y mi familia tanto emocional, moral y cuidado de mis hijos.

A pesar de que estamos separados tengo el apoyo económico y emocional de José Luis para mis tres hijos.

En la contingencia tengo que salir en ocasiones a trabajar, salgo a vender comida, pintar casas, lo que sea con tal de tener para darles de comer, hacer los pagos y gastos de la casa, porque la necesidad te hace salir, económicamente no me alcanza.

Cuando mis hijos se van de visita con su papá, es cuando me reúno con mis amigas, al igual que cuando estoy con mis hijos tenemos una buena convivencia.

Trabajo en un spa y soy madre divorciada, al principio es todo un reto, pero voy lidiando día con día y al contrario reforzamos muchos lazos entre mi hija y yo, mejor convivencia y más cercanía, somos un equipo.

Como todo al principio fue muy duro pero los hijos te dan las fuerzas para salir adelante y no queda de otra.

Económicamente cuento con el apoyo de mi familia, así como el de la familia de mi exesposo.

Ya mi vida social es muy de vez en cuando porque claro uno como mamá soltera trabaja más, el horario normal de trabajo y aparte tengo masajes durante la tarde o hasta en la noche o a deshoras para tener más ingresos económicos.

Soy médico, divorciada y tengo tres hijos, de 17, 11 y 5 años; egresé de la universidad hace 11 años, soy presidente de Colegio de Salud en el trabajo, estoy en dos consultorios, en la mañana trabajo en Imatec Salud de nueve a dos y en la tarde estoy de cuatro a ocho en mi consultorio que abrí después de hacer mi examen profesional.

Regularmente antes del Covid-19 mis hijos siempre me los he llevado al consultorio ya que cuento con una asistente que me ayuda por las tardes y cuida de ellos, cuento con alguien que me ayuda en casa.

Me divorcie hace un año y me quede con mis tres chaparritos, ya que su papá está en Estados Unidos, no se sabe nada de él, no recibo pensión, yo me encargo completamente de la manutención de mis hijos, afortunadamente no nos falta nada, con mis dos trabajos me va muy bien.

Llevo muy buena relación con mis papás y un apoyo emocional incondicional, no me puedo quejar, hay veces que es mejor estar sola que mal acompañada.

No imagino uno formar el barco sola, porque cuando formas a una familia imaginas que van hacer felices, una familia convencional, padre y madre, donde van a proveer los dos, pero hay veces que la vida no es lo que tú quieres y no te queda más que seguir adelante.

Me gusta mucho leer, soy corredora de medio maratón, soy cinta negra de tae kwon do, ahorita estoy detenida por la contingencia, pero es algo que siempre voy a saber.

Mi vida personal: Tengo muchas amigas hermosas que alimentan mucho mis días, de todos los rubros, de todas las áreas, siempre tengo el apoyo en ellas, siempre me ayudan y yo a ellas.

Como que sabes que el problema es que cuando eres independiente y eres una mujer inteligente, que lee, que se prepara, que está actualizada, que eres autosuficiente en todos los aspectos y que no necesitas a nadie que le provee para sus hijos o para ella misma es muy difícil alcanzar el nivel de hombre que te pueda acompañar. Si no van a sumar entonces que no resten en el trayecto de vida que llevo.