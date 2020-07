[GALERÍA] Sigue en pie examen de Cobach, presencial el 10 de agosto

Con la reprogramación del examen de admisión para el ingreso al bachillerato con fecha para el 10 de agosto, estudiantes y padres de familia externan angustia en especial porque la preparación académica de los últimos meses fue prácticamente nula, se cumplió con el requisito de terminar el ciclo escolar pero no consideran que el aprendizaje fue óptimo debido a que las clases virtuales resultaron desgastantes y erróneas afirman.

Aproximadamente 18 mil jóvenes presentarán examen el próximo 10 de agosto; los aspirantes no se sienten del todo preparados ya que temas incluidos en la guía de estudios no fueron vistos debido a la emergencia sanitaria y por lo tanto, comentan “hay que recurrir a tutoriales en youtube”.

“No es culpa de nadie” dicen padres de familia, la situación se presentó así y hay que considerar alternativas para que los jóvenes presenten un buen examen y tengan oportunidad de ingresar al Cobach que actualmente cuenta con 31 planteles en todo el estado.

La fecha del examen de forma presencial sigue en pie destacó Fernando Mendoza, Secretario de Comité de Transparencia y Coordinador de Comunicación Social del Cobach quien agregó que algunos planteles tendrán la modalidad de que se realice del 10 al 13 de agosto, dependiendo el número de jóvenes aspirantes, ya que dijo, se debe cuidar la sana distancia que será de 1.5 mts entre cada estudiante.

Mis hijas son buenas estudiantes pero no siento que terminaron el año bien preparadas; para el examen de admisión están estudiando con la guía que el Cobach mandó a través de su página. Decidimos no inscribirlas en ningún curso ya que seguían siendo en línea. Los últimos meses no absorbieron bien los temas como si hubiera sido presencial, más que nada fue por cumplir un requisito

Por la situación que se vive escuché que en secundaria no se va hacer examen, considero que se debería hacer lo mismo en el bachilleres pues ponerlo presencial es muy riesgoso.

No es culpa de maestros, ni de nadie, iba bien al plan de trabajo que tenían, solo que se detiene y es frustrante para mamás pero más frustrante para los estudiantes.

En la página del bachilleres les están explicando muy bien procesos y les comparten una guía que se imprime, si está un poco complicada, como temas que no alcanzaron a ver pero que están de alguna forma al alcance por algún tutorial en internet.

Al principio fue mucha incertidumbre, de cómo iban hacer el examen si iba asistir o no, si iba a ser en línea o presencial, desde sacar las fichas como le se le iba a ser ya se tenía una fecha.

El hecho de terminar de manera virtual los angustió y les afecto un poco en lo emocional

Si les va afectar a los estudiantes el no haber recibido clases presenciales los últimos meses.

En secundaria se ha comentado que no habrá examen pero aún no se sabe del todo que va a pasar, es importante que los jóvenes estudien en casa.