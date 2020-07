[GALERÍA] Sin recursos terminan el ciclo escolar, brecha educativa

Docentes que imparten clases a niños en situación vulnerable comentan que la diferencia que existe entre la educación que reciben quienes tienen menos recursos y situación familiar complicada y aquellos que provienen de entornos estables es muy amplia, ya que los primeros están en desventaja por no contar con las herramientas necesarias para alcanzar óptimo aprovechamiento académico.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibildiad y Uso de Tecnologías de la Información de INEGI, en la ciudad de Chihuahua, el 58.1 de los hogares tiene al menos una computadora con internet mientras que el 41.9 restante carece de este servicio; por este motivo, estudiantes en situación de vulnerabilidad, resultaron afectados durante la pandemia con la modalidad de clases virtuales.

Con el apoyo de sus maestros, pequeños de escasos recursos culminaron el ciclo escolar trabajando en casa con recortes, utensilios de casa y actividades que les fueron asignadas, resaltando docentes que no se sabe a cien y a cierta cuánto fue el nivel de aprovechamiento de los niños ya que es imposible comprobar si los pequeños realizaron ellos mismos el trabajo asignado o recibieron ayuda de padres o personas que cuidan de ellos mientras los progenitores trabajan.

“O pongo salgo o comemos” comentaron algunos padres de familia cuando se les solicitó la conexión a redes sociales para estar en contacto vía whatsapp por ello afirman maestros, “el próximo ciclo escolar presentará un notable retroceso”.

Actualmente me encuentro trabajando en un Centro de Atención Múltiple (CAM) donde se atienden a niños y adolescentes con diversas discapacidades, por otra parte me encuentro en un USAER (Unidad de servicios de Apoyo para la Escuela Regular) fungiendo el papel de Maestra de Aprendizaje.

En el CAM se atienden niños de bajos recursos y el modo de trabajar fue brindando material impreso a los padres a quienes también se les proporcionó lápices, pinturas, colores, tijeras..Al principio fue difícil, sin embargo, nos acomodamos a la forma de trabajar y de estar mandando evidencias de trabajo pero en realidad no se sabe al 100% si los alumnos realizaron las actividades solos o con ayuda.

Considero que realmente esta pandemia afecto a todos en varios ámbitos, sin embargo, enfocándonos en el ámbito académico claro está que la mayor parte del alumnado se mostrará afectado el siguiente ciclo escolar incluso se podrían presentar retrocesos ya que durante estos meses no todos los padres de familia respondían al comunicado de los docentes.

En el jardín donde laboro hay niños que por la situación económica de sus padres no podían acceder a lo que nosotros como nos manejábamos en plataforma o inclusive las hojas de trabajo que mandábamos.

“Mamás comentaron que ponen saldo o comen o para el camión para ir al trabajo. Muchos papás como reciben su sueldo diario y ahora con la contingencia estuvieron trabajando dos días a la semana y tenían para comer pero no para un gasto de la escuela.

Depende mucho del entorno familiar y varía mucho el nivel de aprovechamiento, cuando hay recursos y el apoyo de los padres.

Al inicio de la contingencia se les proporcionó un cuadernillo impreso y todos se llevaron el material a casa, pero luego se pensó que no iba ser tan largo el regreso y nos establecieron la educación a distancia y la problemática fue, que muchos no tienen acceso a internet.

Después de eso tuve que ver la forma de que las actividades escolares no implicaran gasto familiar como dibujar en casa pero hay muchas mamás que son madres solteras y tienen que trabajar por lo tanto no pudieron atender a los niños.

Considero que el nivel de aprovechamiento no es el mismo que si estuvieran en clase presncial, el porcentaje es de 60% de las respuestas que recibí, pero de ese porcentaje no me consta porque a una foto no me dice mucho para realizar la evaluación de un niño.

En la institución en la que trabajo el 99% de mis alumnos no tiene acceso a internet, ni computadora porque son niños de recursos bajos, desde el comienzo la dirección estableció una comunicación a través de teléfono, llamar a los padres de familia donde los pudiéramos localizar rápidamente similar a cuando suceden accidentes en la escuela y nos dejan ciertos teléfonos que no nos podemos comunicar rápidamente con ellos.