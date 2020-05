[GALERÍA] Sin temor a enfermarse, personas en los cruceros, su prioridad es sacar la cuota

Durante la pandemia las personas que venden productos en la calle, limpian vidrios o realizan acrobacias han continuado sus labores de forma casi igual que antes de la contingencia sanitaria, ya que algunos de ellos comentan: “Hay que sacar para comer”, y si bien las propinas han bajado en las últimas semanas, pues el tráfico vehicular no es el mismo -dicen-, aún así, agregan que sí logran recabar monedas que en “días buenos” suman entre $100 y $150 diarioss; antes de la crisis eran hasta $300 por día. Al cuestionarlos sobre qué pasaría si se enferman de Covid-19 ya que la mayoría no cuentan con servicio médico, ellos responden: “Pues Dios dirá”. Al cuestionarlos sobre qué pasaría si se enferman de Covid-19 ya que la mayoría no cuentan con servicio médico, ellos responden: “Pues Dios dirá”.

Considerados por el Gobierno municipal como población flotante o informal, el número de personas que realizan las mencionadas actividades varía año con año, destacan autoridades municipales que que no se cuenta con un padrón para identificar el porcentaje que circula en las calles.

Para finales de 2018 se estimaba que el número de vendedores en cruceros llegaba aproximadamente a 223, pero éste se incrementó en los últimos meses derivado de la llegada de cientos de migrantes a la ciudad.

Dicha cifra forma parte de los trabajadores informales que registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y cabe destacar que gran parte no cuenta con seguridad social, ni salario fijo; la mayoría trabaja para terceras personas ganando un porcentaje de lo que venden y sólo unos cuantos adquieren dulces, frutas y otros artículos que revenden para obtener una ganancia.

Si bien en Chihuahua se desconoce el número de personas en esta situación, existen dependencias de grupos vulnerables que les brindan apoyo, especialmente en este tiempo de crisis sanitaria.





Algunos trabajan sin cubrebocas, ni protección alguna

“Apenas si tenemos para comer, no podemos comprar otra cosas”, comentan vendedores de los cruceros y las personas que piden ayuda en las calles, a quienes Seguridad Pública invita para que tomen las medidas necesarias como cubrebocas y sana distancia, inclusive exhortándolos a no salir de casa como al resto de la ciudadanía.

Cabe destacar que a la Dirección de Seguridad Pública competen los problemas relacionados con seguridad, como altercados con automovilistas, mientras que la Policía Vial es la que intervine en cuanto a entorpecimiento por obstrucción, pero en referencia a las medidas sanitarias corresponde a autoridades de Salud realizar la intervención.