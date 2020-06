[GALERÍA] Sin toga ni birrete este 2020

No habrá ceremonia y tampoco fiesta, la generación que culminará estudios de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, entre mayo y junio del año en curso, no podrá celebrar como sus antecesores y es que el Covid-19 no se los permitió.

A través de sus portales digitales la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado dio a conocer la información: “Se cancelan ceremonias de graduación con el fin de afianzar la protección sanitaria. Esto se aplica en todos los niveles educativos desde educación básica hasta superior”.

El sentimiento de quienes muy pronto terminarán una etapa escolar en sus vidas es unánime, tristeza, desilusión y enojo, jóvenes que concluyen la secundaria, el bachillerato o la universidad destacan que perdieron los mejores momentos del ciclo y además -comentan-, faltó despedirse de los amigos y los maestros.

La realidad es ésta, no habrá ningún festejo, se guarda el vestido o el traje para otro momento, las fotos con playeras generacionales no podrán lucirse al lado de los compañeros, las togas y birretes no estarán entre sus recuerdos y ahora sólo queda esperar a entrar a una nueva escuela, hacer nuevos amigos y entender -afirman-, que son millones de estudiantes a nivel mundial los que están pasando por una situación similar.





Fotos: Cortesía Entrevistados

Al principio de todo, cuando nos dijeron que nuestra graduación se iba a aplazar, claro que me sentía súper triste y enojada porque me parecía muy injusto que no íbamos a tener nuestro cierre de prepa como habíamos pensado. Pero conforme fue pasando el tiempo de la cuarentena me fui tranquilizando al ver que no éramos los únicos con estos sentimientos, ya que toda una generación en todo el mundo está pasando por lo mismo. Además sé que todo lo que se canceló o aplazó fue por nuestra salud y protección. Nuestra escuela trató de hacer todo lo más ameno posible y nos hicieron una pequeña ceremonia en Zoom donde pasaron videos, dieron discurso y pasaron los nombres de los que se graduaban.





Al principio no sabíamos la realidad de la situación ni cuánto tiempo tendríamos que durar en cuarentena, cuando nos enteramos que las ceremonias iban a posponerse comenzamos a entender que no podríamos salir por bastante tiempo. Ahora que se confirmó que nuestra graduación está cancelada y no habría ninguna ceremonia se vienen sentimientos de tristeza y enojo porque no tuvimos la oportunidad de concluir apropiadamente esta importante etapa de nuestra vida escolar, no nos despedimos de nuestros amigos ni maestros. Sabemos que son medidas por nuestro bien y esta experiencia nos deja enseñanzas y recuerdos.





Estoy decepcionado porque se suponía que este año era uno de los más importantes de nuestra vida por lo que representa, perdimos lo mejor del semestre, perdimos la graduación y no nos despedimos de nuestros amigos.





Cuando supe que no iba a tener graduación y ya no volvería a mi secundaria me puse triste porque no me pude despedir de mis amigos y algunos vamos a diferentes escuelas y ya no nos vamos a poder ver todos los días como antes, espero que cuando esto se acabe podamos organizar algo para despedirnos.





Es un poco decepcionante que después de tantos años de sacrificio no tengamos nuestra graduación.





Me siento mal por saber que no voy a tener graduación y que prácticamente perdí mi último año de secundaria, saber que ya no voy a ver a mis amigos hasta no sé cuándo, me da tristeza.





Perdimos el mejor año de secundaria y es muy triste porque desde que llegas la primera vez a la escuela y vez a los de tercero emocionados con todo lo que ocurre, te imaginas el momento en que a ti te toque esta alegría. Ya no pudimos disfrutar la mejor parte de la secundaria, pero lo bueno es que tenemos grandes recuerdos que nunca olvidaremos.





Por la situación que estamos pasando ahorita, me puede mucho que no voy a tener mi fiesta de graduación y no voy a poder despedirme de mis maestros y amigos que los voy a extrañar muchísimo y los seguiré queriendo con todo mi corazón.

Más de 11 600 estudiantes de bachilleres a nivel estatal no tuvieron ni ceremonia ni fiesta de graduación.