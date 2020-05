[GALERÍA] Surge vocabulario de emergencia con pandemia, nuevo léxico

Aún no se sabe a ciencia cierta cuándo todo pasará, lo que sí es una realidad es que los daños colaterales serán permanentes, destacan profesionales de la salud; la carrera de cuáles frases permanecerán por más tiempo aún no es clara, pero lo que sí es muy probable -dicen-, es que estas expresiones se agregarán a nuestro lenguaje natural con total normalidad.

El #YoMeQuedoEnCasa llegó a todos lados, comentan ciudadanos chihuahuenses para quienes esta frase denota responsabilidad a la que agregan el aprendizaje y lecciones de vida que les deja esta situación, así como lo difícil que ha sido la adaptación a un “nuevo estilo de vida”.

Por su parte, “confinamiento” para muchos ha sido recluirse siguiendo un proceso de pasos que por seguridad propia realizan, aun y cuando todo es complicado, especialmente si se trata de personas que tienen a su cargo adultos mayores.

Legalmente, comentan abogados, aplicar el término aislamiento social no es ilegal ya que no ha sido de carácter obligatorio, no se ha forzado a las personas a no salir dejándolas en verdadero estado de confinamiento, dicen, sino que sólo se les ha exhortado a cuidar de sí mismas.

En cuestión médica, galenos agregan que en todo momento de esta crisis sanitaria ha existido la palabra miedo, pero que lo van superando ya que afirman “si como profesionales de la salud se vive con el temor constante, más que un beneficio seríamos un perjuicio para los pacientes”, puntualizan.

#YoMeQuedoEnCasa

El quedarnos en casa es responsabilidad de todos, así cuidamos de nuestra familia y de otros. Esta cuarentena ha sido una etapa de aprendizaje, reflexión, convivencia, empatía... a todos nos cuesta trabajo adaptarnos a un nuevo estilo de vida como trabajar desde casa, clases en línea. Descubrirnos a nosotros mismos, ¿qué nos gusta hacer?, ¿cuál es mi pasatiempo favorito? Es una de las cosas más difíciles para el ser humano, conocerse...

Nada es en vano, muy pronto podremos regresar a nuestras actividades siendo mejores personas en todo.

Covid

Las palabras contagio, Covid-19, muertos, resuena diariamente desde hace unos meses en toda la población, esto deriva a una elevación de estrés, angustia y ansiedad. Si bien el ser humano cuenta con una herramienta de protección llamada “lucha o huída” que nuestros sistema nervioso autónomo provee para accionar en momentos de peligro generando una descarga de adrenalina, no contamos con la habilidad de permanecer en este estado prolongadamente; por ende debemos desconfiar un poco de su respuesta de protección ya que no es tan bueno estar en alerta permanente y lo que sí es informarnos adecuadamente y apelar a las acciones preventivas que nos recomienden los expertos en salud; debemos tomar precauciones ante esta pandemia, para no caer desmedidamente en niveles de ansiedad.

Confinamiento

Siempre pensé en esa palabra como un término legal, o la escuchaba en las películas, o para narrar la historia. Recuerdo bien a un maestro que nos dijo en varias ocasiones que a los presos del México antiguo se les confinaba en el Norte de la República, como ejemplo Hidalgo, aquí estaba confinado o hasta tenemos una ciudad en Texas llamada Presidio que antes pertenecía a México. Pero en la situación actual para mí el significado aislarme, recluirme es seguir una serie de pasos para nuestra mayor seguridad debido a las circunstancias. Ha sido un proceso muy difícil, como cuidadora de adulto mayor y maestra, no he podido separar horarios de trabajo y de vida.

No se puede separar la rutina.

No se puede planear.

No hay una frontera, un límite entre mi casa y el trabajo.

Además de las fallas técnicas, de que truena un transformador, que se va el internet, y el hecho de no estar capacitada como maestra virtual han hecho este proceso algo muy difícil para mí y sobre todo para personas como yo que amamos la libertad, pero pese a todo es por mi bien y por el de todos.

Yo he decidido quedarme en casa.

Aislamiento

En mi opinión no existe la ilegalidad respecto al actuar de las autoridades con el Quédate en casa, en primer lugar porque no ha sido de carácter obligatorio forzando a las personas a no salir y dejándolas en un verdadero estado de confinamiento, ya que se les ha permitido seguir con sus actividades, exhortándolas únicamente a cuidar de sí mismas y de las demás personas mediante esta medida.

No es ilegal, ya que en ningún momento obtuvo el carácter de obligatorio o el uso de la fuerza pública para hacerlo valer. Inclusive si se hubiera llegado a eso tampoco calificaría de ilegal, ya que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con facultades para ello a través del artículo 29 constitucional, donde nos habla de las suspensión de garantías en caso de una situación emergente, como la que se vive actualmente con la contingencia sanitaria, la cual pone en grave peligro a la sociedad tal y como el artículo cita.

Contagio

“Contagiarme y llevar algún virus a la casa es el miedo de todos los días, pero va pasando, los primeros días fueron más difíciles ya después uno se va acostumbrando, porque si se vive con el temor nos haría como médicos actuar mal. Como seres humanos nos equivocamos, pero si ese miedo nos invade perjudicaría nuestra actividad diaria y en vez de beneficio hacia la comunidad seríamos un perjuicio, y más cuando vemos en las calles que personas andan como si nada pasara”.