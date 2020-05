[GALERÍA] Temor y angustia de embarazadas por pandemia, grupo vulnerable

Temor, angustia, desesperación e incertidumbre, son sólo algunos de los sentimientos que las mujeres embarazadas o con hijos recién nacidos han tenido que enfrentar durante el tiempo de confinamiento social provocado por la pandemia del Covid-19.

El dar a luz siempre es un riesgo, pero ahora, para muchas mujeres el miedo ha incrementado, pues tan solo el ingreso al hospital es una situación que les provoca desconfianza debido al incremento de casos que asechan al sistema de salud mexicano.

La pérdida de citas médicas para revisiones continuas del progreso del embarazo, así como la exploración pediátrica a los recién nacidos, se ha convertido en una misión imposible, ya que como aseguran algunas de las entrevistadas “sólo te revisan si es una emergencia médica”.

“Me ha tocado un embarazo difícil debido a la contingencia. Desde que se dio la indicación de no salir de casa lo acaté. Sólo salgo a mis citas con las medidas preventivas. Llegando al consultorio nos ponen gel antibacterial y de acompañante sólo puede ir una persona. Mi ginecólogo me dice que pronto pasará esto, lo menos que podamos salir de casa, tomar mucha agua, consumir frutas y verduras para prevenir un resfriado, etc.”.

“Por un lado es difícil acudir a las consultas sola, llevando cubrebocas y hasta guantes, de igual forma y aunque quisiera tener todo listo para mi bebé, la verdad es que no hay forma de prepararse ya que no están disponibles las tiendas donde puedes comprar sus prendas, así que hemos recurrido a pedidos por internet”.

“Para mí es una situación difícil, es mi primer embarazo y la atención médica ha sido complicada; nos cancelaron muchas citas, sólo nos atienden en caso de emergencias”.

“Vivir mi primer embarazo durante la pandemia ha significado mucha soledad, perder empleos, no poder salir y buscar lo necesario para mi hijo, sólo espero y cuento los días para que salir sea más seguro para todos y todas y, sobre todo, poder ver a mi familia (quienes son mayormente personal de salud) con salud y seguridad”.

“Yo tengo a mi bebé de mes y medio… y simplemente tienes todos los sentimientos encontrados: miedo, tristeza, estrés, frustración, etc. Sólo pides y ruegas a Dios que todo salga bien y que el lugar y los doctores estén bien. Llega un momento en el que te llegas a sugestionar de tantas noticias malas por todos lados”.

“Toda mi vida he trabajado. Tengo un niño de dos años y ahorita estoy embarazada de siete meses, creo que estos días han sido muy buenos para conocer y aprender de mi hijo, pero a la vez tenerlo encerrado ha sido complicado por su edad... Creo que hay que ser conscientes de la situación ya que si siguen saliendo las personas que no creen en esto se tendrá más tiempo de encierro”.

“Tengo seis meses de embarazo y puedo decir que es mortificante y estresante el no poder salir más que a las consultas médicas y muchas de ellas han sido canceladas. El tener que cuidarte absolutamente de todo es una situación estresante, y el ver cómo hay personas que no se cuidan y se burlan de las personas que tratamos de protegernos, es increíble”.

“Viéndolo del lado romántico, el embarazo es una de las etapas más bellas en la mujer y en una familia, pero qué pasa cuando te enfrentas a situaciones donde debes extremar cuidados por la situación que estamos viviendo actualmente; nos enfrentamos al reto de aprender a controlar nuestras emociones y nuestras hormonas. Estamos acostumbrados a estar en todo, eventos sociales, eventos familiares, andar de compras, estamos acostumbrados a una vida completamente acelerada, vivimos corriendo; el reto ahora es adaptarnos a quedarnos en casa 24/7 y solamente salir a lo indispensable y de la manera más fría darte cuenta que a veces no tienes idea de cómo es convivir a todas horas con tu pareja, con tus hijos, buscar actividades en familia para no perder la cabeza. Seamos conscientes de los riesgos que tenemos si nos exponemos, recordemos que una embarazada es mucho más sensible y susceptible a ser contagiada. Así que quédate en casa y cuida lo que más amas”.

“Mi incapacidad de trabajo comenzó justo con la cuarentena a nivel nacional. Cuando se volvió un tanto estresante fue al final del embarazo, sólo mi marido me podía acompañar y eso él tenía que quedarse y esperar fuera. Cuando nació la bebé fue cuando lo dejaron entrar y estar con nosotras. La familia no pudo visitarnos en el hospital. Nos visitaron en casa de manera controlada, por cita, y tomando todas las precauciones necesarias. No la hemos podido registrar porque el Registro Civil está cerrado, el servicio médico lo tiene provisional hasta que tenga acta de nacimiento”.

Fotos: Cortesía Entrevistadas

“Se acercaba el gran día, debido a la pandemia se decidió llegar al término del embarazo e inducir el parto, para estar lo menos posible dentro del hospital. La labor de parto fue muy larga 17:05 horas, donde mi celular sonaba debido a que por la situación no se permitieron visitas, por lo que amigos y familiares se encontraban angustiados. Sus primeras vacunas tuvieron que ser en un consultorio particular ya que el pediatra no nos recomendó ir a ningún hospital de nuevo, los bebés que llegan a contraer Covid-19 no presentan síntomas por lo que es aún más peligroso”.