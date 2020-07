[GALERÍA] Termómetro infrarrojo, opción para reinserción laboral, médicos

Este aparato cuenta con un lente especial que capta el calor de un ser vivo y está calibrado para que detecte de 36 a 40 grados de temperatura, no es invasivo y hoy en día los sistemas inteligentes y ciertas condiciones de medicina del trabajo podrían permitir la reinserción laboral ya que las cámaras infrarrojas con detección de sensores de radiofrecuencia pueden ayudar a las empresas a evitar dudas e incertidumbre respecto a si un empleado pudiera estar contagiado; este aparato mide la temperatura de hasta 100 personas en fracción de segundos.

El doctor Roberto Esteban López, con licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud, integrante del Colegio de Médicos de Chihuahua, máster en Seguridad Ciudadana y presidente de la Asociación Mexicana en Medicina Vial, destaca que estas tecnologías existen en el mercado y son accesibles para todas las empresas, por ello y buscando apoyar la reactivación de la economía, el Colegio de Médicos a través de su presidente, el doctor José Alfredo Ceniceros, trabaja en propuestas médicas que apoyen al sector empresarial en cuestión de medidas preventivas.

El ingeniero biomédico Ulises Tufiño Zarate agrega que si bien los termómetros de mercurio son muy precisos, ya no se usan debido a que se corre el riesgo de que se quiebre y por ser elemento tóxico, puede dañar la salud de las personas; reitera que el infrarrojo no emite ningún tipo de energía, por el contrario, la recibe, por lo tanto, no es dañino.

El doctor López comenta que la toma de temperatura corporal que se realiza con herramienta de cámara infrarroja requiere una distancia entre 5 a 15 centímetros y es correcto medirla en cualquier parte del cuerpo, aunque destaca que la cabeza es una zona altamente irrigada, lo que da una especificidad de temperatura más real, pero –dice- el brazo es una buena opción.

A medida que el virus se propaga, cámaras y escáneres térmicos han sido instalados en diferentes puntos de revisión, principalmente utilizados en cualquier lugar público, pues se ha vuelto indispensable tomar la temperatura a grandes cantidades de personas, con el fin de mantener control sobre la pandemia.

Precios de termómetros infrarrojos oscilan entre seiscientos y dos mil pesos

“Hay muchos equipos que si están expuestos a altas temperaturas sufren modificaciones, cambios muy ligeros, pero al final del día el sensor infrarrojo que detecta la radiación es susceptible a la temperatura exterior o ambiental; el termómetro indicado para el uso en casa: Que sea de grado médico y para temperatura de cuerpo humano; recomendable verificar en el manual las características del equipo, como exactitud, el rango aceptable es de .1 a .5 grados”.





“Los termómetros infrarrojos no tocan el cuerpo de la persona; el de mercurio, que es muy exacto, sí tiene contacto con el cuerpo humano ya que puede ser colocado en la boca (cavidad oral), en la axila o en el recto, pero estos tres lugares son invasivos; en la actualidad con la contingencia no es viable utilizarlo salvo que sea un área hospitalaria y para no contaminar a los pacientes, debe ser personalizado”.