[GALERÍA] “Voltea” las cuatro sillas en la Voz Kids, Leyli Amanda Lucero Bejarano

Leyli Amanda Lucero Bejarano, originaria de la ciudad de Chihuahua forma parte del elenco de talentos de la nueva edición del reality show de TV Azteca que inició el pasado lunes con la participación de Belinda, Mau y Ricky, María José y Camilo que fungen como “ coaches ”y en esta ocasión, voltearon sus sillas al escuchar la interpretación de Leyli quien cantó la melodía“ Mi Buen Corazón ”que hiciera éxito Amanda Miguel.

“Nos erizaste la piel” dijo María José al exhortarla para que formará parte de su equipo, por su parte, Mau y Ricky trataron de convencerla de enlistarse en su grupo diciendo entre bromas que eran amigos de J Balvin mientras que Belinda agregó, “tienes una voz hermosa y fuerte presencia, me encantaría que fueras parte de mi equipo ”; Camilo no se quedó atrás al expresar: “me siento honrado de presenciar un día que será muy importante en tu vida, te agradezco por esto y te pido que me des clases de técnica vocal, te veo tan chiquita y con esa ilusión y estaría honrado de que estuvieras conmigo ”.

Luego de pensarlo por segundos y agradecer a los "coaches", Leyli se decidió por María José que mostró emocionada por haber sido "la elegida".

En el inicio de las audiciones, Leyli Amanda se describe a si misma: “Soy una niña bonita, juguetona, me río mucho, me gusta hablar con las personas y me gusta jugar a todo, me gustaría ser“ actora ”porque me gustan las novelas, cuando canto siento maripositas en el estómago, lo que más me gusta cantar es el regional mexicano porque me gustan las canciones difíciles, estar en la Voz Kids es mucha felicidad porque es un sueño ”.

La chihuahuense dedicó la melodía a su abuelita que –dijo- está en el cielo ya toda su familia.

Eligió a María José como su “coach”