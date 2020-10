[GALERÍA]Sin miedo al contagio, viajan a las playas mexicanas, de vacaciones

Algunos chihuahuenses han comenzado a pisar arenas de playas mexicanas aprovechando la inusual poca concurrencia y los precios atractivos en vuelos, autobús, hoteles y restaurantes que les ofrecen paquetes que van desde los 5,900 pesos por persona hasta 11,210 pesos con todo incluido según el destino y opción a elegir.

El cambio del semáforo de riesgo COVID-19 de naranja a amarillo, supuso la apertura gradual de parques, áreas deportivas y playas, que estaban cerradas desde el 13 de marzo, cuando se declaró la pandemia.

Su apertura, ahora bajo estrictos protocolos sanitarios, era una de las acciones más esperadas por algunos chihuahuenses ya que hasta hace unos días solo podía entrar a las playas los que estaban hospedados en hoteles, afirman

Los viajeros comentaron que fue una estancia diferente a vacaciones anteriores, en esta nueva normalidad las reglas indicaron mantener una distancia de entre 2.5 y 5 metro con otros grupos de familias, usar cubrebocas en las zonas de entrada y salida, baños y en áreas de transición , pasar un filtro sanitario y prohibición de bebidas alcohólicas en la playa.

Los viajeros comentan que tomaron la decisión de salir de la ciudad para tomar un descanso del encierro por la contingencia y comparten experiencias de la "nueva normalidad" y cómo es que las empresas hoteleras toman en cuenta el cuidado de los huéspedes, así como la importancia que le dan a los colores del semáforo y las indicaciones de la Secretaría de Salud.

Con el semáforo en color naranja, los hoteles, establecimientos como restaurantes y comercios se abrieron con un aforo del 50%, en destinos como Mazatlán y Cancún, algunos turistas dicen que no hubo suficiente supervisión con respecto al número de visitantes, “la cantidad de personas en lugares turísticos no cambió mucho en comparación de otros años ”así lo comentó Lorena Ruíz quien viajó este año a Mazatlán.

En Mazatlán “no se sintió mucho la nueva normalidad, había personas que se molestaban si el personal del hotel les pedían usar cubrebocas, no hubo un cambio radical” “el aforo no era limitado y no hubo sana distancia supervisada en ninguna parte, nosotros teníamos que estar muy pendientes a esa situación e intentar estar lejos de las personas y aislarnos del contacto humano ”

Idalia Quintana Ruiz viajó a Cancún con sus amigas y compañeras de trabajo para tomar un vuelo seguimos medidas y nos informamos acerca del número de contagios que había en Cancún ”.

Los viajes a la playa en tiempos de pandemia son diferentes, sin embargo son experiencias buenas, ya que "se procura tomar todas las medidas, tener en cuenta en realizar menos paradas en la carretera, contar siempre con cubrebocas y evitar el contacto con desconocidos" comentó Lorena Ruíz, quien viajó con su familia a Mazatlán.

En esta nueva normalidad que surge, se han restringido varias actividades como la interacción con nuevas culturas, “es muy limitado el conocer a personas que vienen de diferentes lugares, y para muchos seguir las medidas de higiene puede convertirse en un reto” afirmaron viajeros.

Las experiencias fueron diversas, unos comentaron que siguen las medidas sanitarias protocolarias y otros más que los cuidados son pocos, pero afirman, cada personal es responsable de si misma.