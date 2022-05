Grupo Matisse llegará a Chihuahua el próximo siete de julio

El grupo Matisse, el cual está integrado por Pablo Preciado, de Hermosillo, Sonora; Román Torres, y Melissa Robles, ambos de Mexicali, Baja California; estarán presentándose este 7 de julio en el Teatro de los Héroes, a las 21:00 horas con su gira “Después del fin del mundo”, los costos en la plataforma de don boleton son, hasta este momento, VIP $1,605.00, Oro $1,435.00, balcón 1 $1,140, balcón 2 $795.00.

A ritmo de pop podrás escuchar las melodías: Un nuevo amor, Así era ella, Por tu bien, Cuando te encontré, Más que amigos, La misma Luna, entre otras más; donde Román estará a cargo de la guitarra y voz; Pablo, guitarra, piano y voz; Melissa toca el ukelele y de igual forma es vocalista de este trío, quienes hasta el momento han grabado sus álbumes: Tres, Nada, Por tu bien, Sube, Así nacieron (acústico), y Así de enamorados.

“La primera vez que escuché una canción de Pablo Preciado sabía que había en ella algo especial, no sólo por la manera tan particular de escribir, sino también por su forma de cantar, hace muchos años que no oía a alguien así.

Pablo fue a verme a Miami y me presentó el resto del material que tenía, era simplemente extraordinario. Hicimos un plan para dar a conocer su nombre, varios artistas grandes le grabaron canciones (Cristian Castro, Alejandra Guzmán, Ha*Ash, Carlos Rivera) y el comentario siempre era el mismo: La canción es increíble, pero ¿quién canta?”, señaló Paul Forat, vicepresidente artístico de Sony Music México, quien tuvo la sensibilidad para adentrarse en las creaciones no sólo de uno de los miembros de Matisse, sino poco a poco en todos sus integrantes, pues más tarde Pablo le presentó a Román Torres, coautor de varios de los temas y con quien también cantaba desde hace tiempo.

Tan sólo ellos dos ya eran un diamante puro, pero el brillo resultaría aún mayor con la inclusión de Melissa, una joven que subió un video a internet cantando un tema de Carlos Rivera y, sencillamente, cautivó a miles en sólo unos días.

DATO

El nombre artístico fue adoptado después de que vieran un cuadro de Henri Matisse en el estudio de grabación de Leonel García