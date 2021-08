Hiroshi Arikado confirma que abrirá conciertos de Nodal

El chihuahuense Luis Hiroshi Arikado Hernández, quien saltó a la fama después de participar en el reality “Pequeños Gigantes”, logra anotarse otro éxito en su carrera al confirmar que hará la apertura de dos conciertos, hasta el momento, de Christian Nodal, en Veracruz y Tampico, asimismo, está de plácemes con su nuevo sencillo de género regional “Ni en mil vidas”, el cual ya cuenta con 40 mil vistas en YouTube a una semana de su lanzamiento.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Yo he tenido la oportunidad de ser conductor, modelo, influencer, electricista, cantautor, le hago de todo, pero lo más importante para mí es ser cantante, posteriormente de 10 años de carrera artística, y después de todo lo que te pasa, ya sea bueno o malo, te ayuda a ser la persona que soy en este momento. La mayor experiencia fue estar en Pequeños Gigantes y poder conocer a toda la gente que me sigue y me apoya es una gran satisfacción que me ha dejado hasta este momento mi carrera”, indicó.

Cuando tenía tres años, a su abuelo le detectaron cáncer, “le cantaba entonces su canción preferida, ya que a él le gustaba mucho escuchar música en vivo, por lo cual me aprendí su melodía favorita ‘La noche de mi mal’ y se la cantaba en el hospital, empecé a cantar por mi abuelo y hasta la fecha lo sigo haciendo por él y porque me gusta”, expresó.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

A lo más difícil a lo que se ha enfrentado en su trayectoria artística dio a conocer que fue el cambio de voz, “fue algo muy drástico en mi vida, quería dejar de cantar, en ese entonces vivía en la CDMX y quería regresarme a Chihuahua, no quería saber nada de música, sin embargo, pensé en mi abuelo, que a él no le gustaría verme así, entonces aquí estoy”.

Hiroshi se considera un joven feliz, humilde, responsable, honesto, quien siempre quiere superarse a sí mismo, ayuda a las demás personas, muy dedicado en lo que hace, disfruta la vida al máximo y ama a música, siendo sus hobbies jugar futbol y cocinar, así se describió el chihuahuense.

FRASE: “No permitas que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños”