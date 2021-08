Hiroshi Arikado presenta su álbum “Ni en mil vidas”

El martes se llevó a cabo la presentación oficial ante los medios de comunicación la nueva producción del cantante e influencer Hiroshi Arikado “Ni en mil vidas” donde vienen los temas: “Regresa, Explícame, Un amor a mi medida, Ponte en mi lugar, Te conocí y el que le da el título al álbum”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El famoso indicó: “Me siento muy emocionado porque estoy presentando este nuevo disco, que para mí siempre ha sido un gran sueño, y hoy darlo a conocer aquí en mi tierra con mi gente es un gran honor, y agradezco a mi familia que me ha estado apoyando en todo este proceso de la producción de este materia ya que sin ellos no hubiera logrado nada, a mis compañeros, amigos que han comprado este CD, y que comparten mi música.

Fotos: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Es una ilusión hecha realidad que tuve desde niño, gracias a Dios, fue un proceso difícil, pero no imposible, yo siempre he dicho que los sueños se cumplen, que hay que luchar por eso que tanto anhelas, con mucha perseverancia, disciplina y esfuerzo lo vas a lograr, muchas gracias a toda la gente me ha apoyado, esta producción es de Pepe Zavala, un gran músico de Televisa; Alfredo, que es un compañero de aquí del estado que tiene un estudio; y mía; los temas son de mí autoría donde me han pasado cosas buenas y malas en el amor naciendo este disco que les presento”, finalizó Hiroshi.

El proceso de producción del disco fue de todo un año. (Fotos: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua)

En el evento estuvieron acompañando al famoso en su lanzamiento, su familia, el coordinador artístico a nivel nacional de X-pertos, el maestro Dante Daniel Quintero, mejor conocido en las redes sociales como “Danny Dante”; el CEO y director de X-pertos, el licenciado Marco Márquez Borunda, coach, periodista y cantautor; el presidente municipal electo Marco Bonilla, y varios artistas que pertenecen a la misma plataforma.

DATO

El famoso tiene múltiples facetas como el ser cantante, modelo, actor, conductor, influencer y compositor