Hoy cumple 27 años la Miss Universo Andrea Meza

“Mi cumpleaños se festeja todo el mes de agosto” comentó en su cuenta de Facebook Miss Universo quien desde hace días recibe detalles y sorpresas por parte de sus fans y en especial de seres queridos que viajaron hasta Nueva York para acompañarla en esta celebración que llega justo cuando está viviendo uno de los mejores momentos.

Con reunión familiar en Nueva York y muy enamorada de su novio, el tiktoker Ryan Antonio, la reina de belleza festeja un año más de vida lo cual –dijo- es un privilegio y simboliza madurez y aprendizaje.

“Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos; jamás me ha obsesionado ni la edad ni los comentarios sobre los años, creo que hay que vivirlos bien, estar orgullosos de la experiencia, de la vida", compartió en entrevista para medios nacionales.

Cabe resaltar que la organización de Miss Universo ofreció a Andrea la opción de viajar al estado de Chihuahua para disfrutar de este día con seres queridos, al respecto, la joven prefirió que ellos fueran a visitarla a Estados Unidos.

"Se me hizo mejor que ellos vinieran. Mi familia, mis amigos, es mi único cumpleaños como Miss Universo y ¡es en Nueva York! Tendremos estos días y el fin de semana para divertirnos, ¡será inolvidable!".

Andrea recordó festejos pasados en los que ya siendo joven nunca faltaron los mariachis y de niña: piñata, pastel, discada o carne asada y hasta taquiza; mencionó su cumpleaños 22 cuando organizó fiesta en la granja de sus abuelos e invitó a toda la facultad en la que cursaba la carrera de ingeniera en la UACh “fue impresionante, fuimos muchísimos”. Puntualizó.

Sin saltarse la dieta y siguiendo su régimen alimenticio actual, Andrea apagó las velitas de su pastel que esta vez fue vegano y posó para las fotografías que compartió en sus redes sociales.